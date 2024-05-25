Вратарь «Зенита» Адамов: «Мечтаю выиграть два матча и с хорошим настроением уйти на летнюю паузу» 

Денис Адамов мечтает выиграть с «Зенитом» Мир РПЛ и Фонбет Кубок России.

Сегодня петербуржцы примут в 30-м туре «Ростов», а 2 июня сыграют в суперфинале Кубка с «Балтикой».

— Задача «Зенита» состоит из двух частей: для сохранения чемпионского звания необходимо побеждать «Ростов» и ждать успеха «Краснодара» в матче с «Динамо». Что вам видится более сложным?

– Понятно, что это важно, но, знаете, я думаю, нам не стоит отталкиваться и делать упор на игру других команд. В первую очередь нужно свою игру хорошо провести и победить – это самое важное. А уже после матча будем смотреть и либо радоваться, либо наоборот.

— Всегда сложно выигрывать по заказу, как говорят в шахматах. Игра с «Ростовом» – это тот самый случай?

— Что значит «по заказу»?

— То есть нужна только победа.

– Мне кажется, в такой команде, как «Зенит», по-другому не может быть. Таких игр было очень много, даже за этот весенний отрезок, когда нужна была только победа – тот же взять, да и в чемпионате, в принципе. Понятно, что не всегда удавалось это сделать. Но думаю, что в каждой игре стоит задача выигрывать.

— Есть мнение, что «Зенит» не заслужил чемпионства в этом сезоне, но, на мой взгляд, каждая команда занимает именно то место, которое она заслуживает. Ваша позиция на эту тему?

– Это футбол. Как понять: заслужил – не заслужил? У всех бывают какие-то удачные и неудачные отрезки. Но вы сейчас попробуйте скажите это какому-то футболисту, который здесь каждый день работает, семью почти не видит, постоянно в разъездах, постоянно трудится, работает над собой. Как этот футболист может не заслужить?

Я думаю, все заслуживают, просто, возможно, кому-то больше везет, кому-то меньше. Опять же, это игра, и нужно подходить к ней как к игре.

— О чем мечтаете прямо сейчас?

– Мечтаю выиграть две игры и со спокойной душой и хорошим настроением спокойненько уйти на летнюю паузу, – сказал вратарь «Зенита».

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