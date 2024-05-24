РФС утвердил календарь на сезон-2024/25. РПЛ стартует 20 июля и завершится 24 мая, игра за Суперкубок – 13 июля
Объявлены даты игр РПЛ и Кубка России на будущий сезон.
Бюро исполкома РФС утвердило календарь Мир РПЛ, группового этапа Пути РПЛ и плей-офф Фонбет Кубка России на сезон-2024/25.
1-й тур РПЛ стартует 20 июля 2024 года, а заключительный, 30-й, намечен на 24 мая 2025 года.
Также известна дата проведения Олимпбет Суперкубка России – 13 июля 2024 года.
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Командам, поднявшимся из ФНЛ, вообще надо за месяц провести селекцию и успеть сыграться новыми составами
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