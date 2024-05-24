РФС утвердил календарь на сезон-2024/25. РПЛ стартует 20 июля и завершится 24 мая, игра за Суперкубок – 13 июля

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Объявлены даты игр РПЛ и Кубка России на будущий сезон.

Бюро исполкома РФС утвердило календарь Мир РПЛ, группового этапа Пути РПЛ и плей-офф Фонбет Кубка России на сезон-2024/25.

1-й тур РПЛ стартует 20 июля 2024 года, а заключительный, 30-й, намечен на 24 мая 2025 года.

Также известна дата проведения Олимпбет Суперкубка России – 13 июля 2024 года.

 

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16 комментариев
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почему не начать на неделю раньше и не играть в декабре при этом?
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Раз уж нет еврокубков, могли спокойно перекинуть матчи с конца ноября-начала декабря в мидвики в сентябре-октябре, когда погода позволяет зрителям в нормальных условиях смотреть игру, а футболистам играть?
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Ответ korysh
почему не начать на неделю раньше и не играть в декабре при этом?
Видимо, считают, что будет совсем короткое межсезонье и команды не успеют подготовиться.
Командам, поднявшимся из ФНЛ, вообще надо за месяц провести селекцию и успеть сыграться новыми составами
+3
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+2
Ответ noodles74
Ммм... про январь и февраль говорите?
Скорее про июнь и половину июля - самое то. Зато 18 тур в декабре играем! Абсолютно нелогично
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Два месяца для матчей выкинули нафиг(
+4
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Хорошо.
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А мне нравится нынешняя формула чемпионата. Достало это нытьё весна-осень, осень весна... Многие летом уезжают отдыхать, нет возможности смотреть игры. А сейчас многое не пропустишь. Другое дело, что нужно календарь составлять в ручную, на холодные месяцы года, что бы играли на юге и в Питере.
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Ответ Андрей Симонов
Два месяца для матчей выкинули нафиг(
Ммм... про январь и февраль говорите?
+2
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Ответ cektor
ЛЧ
А при чём тут ЛЧ. Если расписание 🏆🏆
🇷🇺 и чемпионат 🇷🇺🇷🇺
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