Педро о дубле «Спартаку»: «Я забил самый красивый гол в карьере. Это был невероятный выброс адреналина»

Педро поделился впечатлениями о дубле в ворота «Спартака» в Кубке России (2:1).

– Соперником по финалу Кубка мог быть «Спартак», которому ты уже забил два гола. Ты больше расстроен, что соперник будет не такой принципиальный, или рад, что «Балтика» слабее?

– Я уважаю всех оппонентов. Я был счастлив забить два мяча « » и очень рад, что вышел в финал.

Не имеет значения, против какой команды мы сыграем. Соперника нужно уважать всегда, но и побеждать тоже необходимо.

– Твой дубль в матче со «Спартаком» вызвал огромный ажиотаж в российском футболе. На твой взгляд, та игра – пока что лучшая в твоей карьере?

– Это был невероятный выброс адреналина. Я едва покинул дом и не только оформил дубль, но и забил самый красивый гол в своей профессиональной карьере. Считаю, что и в Кубке с ЦСКА я сыграл хорошо.

– В Бразилии ты неоднократно играл или посещал дерби. Можешь сравнить их по атмосфере с игрой «Зенита» и «Спартака»?

– Адреналин тот же. Дерби в Бразилии тоже очень мощные. Я не думаю, что есть большая разница. Дерби здесь такие же, как и там, – «Коринтианс» и «Палмейрас», «Фламенго» и «Флуминенсе». Все эти матчи захватывают.

В последней домашней игре против ЦСКА поддержка наших фанатов была просто фантастической, – сказал 18-летний полузащитник « ».

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