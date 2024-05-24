Педро о дубле «Спартаку»: «Я забил самый красивый гол в карьере. Это был невероятный выброс адреналина»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Спорт-Экспресс Педро дос Сантос Футбол

Педро поделился впечатлениями о дубле в ворота «Спартака» в Кубке России (2:1).

Соперником по финалу Кубка мог быть «Спартак», которому ты уже забил два гола. Ты больше расстроен, что соперник будет не такой принципиальный, или рад, что «Балтика» слабее?

– Я уважаю всех оппонентов. Я был счастлив забить два мяча «Спартаку» и очень рад, что вышел в финал.

Не имеет значения, против какой команды мы сыграем. Соперника нужно уважать всегда, но и побеждать тоже необходимо.

Твой дубль в матче со «Спартаком» вызвал огромный ажиотаж в российском футболе. На твой взгляд, та игра – пока что лучшая в твоей карьере?

– Это был невероятный выброс адреналина. Я едва покинул дом и не только оформил дубль, но и забил самый красивый гол в своей профессиональной карьере. Считаю, что и в Кубке с ЦСКА я сыграл хорошо.

В Бразилии ты неоднократно играл или посещал дерби. Можешь сравнить их по атмосфере с игрой «Зенита» и «Спартака»?

– Адреналин тот же. Дерби в Бразилии тоже очень мощные. Я не думаю, что есть большая разница. Дерби здесь такие же, как и там, – «Коринтианс» и «Палмейрас», «Фламенго» и «Флуминенсе». Все эти матчи захватывают.

В последней домашней игре против ЦСКА поддержка наших фанатов была просто фантастической, – сказал 18-летний полузащитник «Зенита».

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17 комментариев
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Ответ Max Zhomkov
Этот парень может выстрелить. На мой взгляд Семак маловато игрового времени ему даёт
Ну это не повод стрелять
+14
-2
+12
Этот парень может выстрелить. На мой взгляд Семак маловато игрового времени ему даёт
+7
-1
+6
ПЕДРО ПЕДРО ПЕДРО
ПЕДРО ПЕ
🦝🦝🦝
+6
-2
+4
Ответ Efremov son
Со Спартаком всегда так, либо забьют лучший гол в карьере, либо вратарь отыграет лучший матч в карьере.
Пхахахахах
Вспосинаю матч в Питере, где Максименко провел свой лучший матч в карьере и вы почетно увезли нули
+10
-7
+3
Главное адекватно подводить к основе его и через годик уедет в Европу
+4
-2
+2
Ответ Beast
Там его не знают, увы. Был бы перспективным - был бы на карандаше у топ-клубов, а не в нашем зените играл.
Вызовы в сборную помогут.
Захаряна как то же взяли.
+3
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+2
Со Спартаком всегда так, либо забьют лучший гол в карьере, либо вратарь отыграет лучший матч в карьере.
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И после того матча новым Месси назначили. А видимо зря.
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как же Биста коробит от Зенита - просто радость это доставляет!)
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Ответ Pok_Toholo
Ну это не повод стрелять
😄
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Ответ Max Zhomkov
Этот парень может выстрелить. На мой взгляд Семак маловато игрового времени ему даёт
Все таки молодой пацан , только приехал. Думаю , верно что не сразу в бой с нашими костоломами. А то закиснет. Хороший парень, старается. 18 лет , удивительно
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