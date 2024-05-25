Безуглов о Торопе: «Медштаб ЦСКА надеется, что реабилитация продлится минимально возможное время» 

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Эдуард Безуглов Владислав Тороп Здоровье Футбол

Эдуард Безуглов рассказал о состоянии Владислава Торопа.

На прошлой неделе вратарь ЦСКА перенес операцию после травмы, полученной в результате столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен.). У Торопа был диагностирован двойной перелом костей лица, на днях его выписали из больницы.

«Медицинский штаб настроен позитивно и надеется, что реабилитация Владислава Торопа продлится минимально возможное время», – сказал глава медштаба ЦСКА.

Ранее сообщалось, что восстановление голкипера может занять 4 месяца.

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