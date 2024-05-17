Тороп пропустит около четырех месяцев. У вратаря ЦСКА диагностировали множественные переломы лицевого отдела (Mash)

Владислав Тороп может пропустить четыре месяца из-за травмы.

Вратарь ЦСКА получил повреждение после столкновения с защитником « » в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пенальти).

По информации телеграм-канала Mash, врачи диагностировали у голкипера множественные переломы лицевого отдела.

Восстановление футболиста, который должен быть прооперирован сегодня, займет около четырех месяцев.

Также, как пишет источник, существует вероятность, что в дальнейшем вратарь может играть в футбол в защитной маске.