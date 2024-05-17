Тороп пропустит около четырех месяцев. У вратаря ЦСКА диагностировали множественные переломы лицевого отдела (Mash)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Нуралы Алип Владислав Тороп Футбол

Владислав Тороп может пропустить четыре месяца из-за травмы.

Вратарь ЦСКА получил повреждение после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пенальти).

По информации телеграм-канала Mash, врачи диагностировали у голкипера множественные переломы лицевого отдела.

Восстановление футболиста, который должен быть прооперирован сегодня, займет около четырех месяцев.

Также, как пишет источник, существует вероятность, что в дальнейшем вратарь может играть в футбол в защитной маске.

18 комментариев
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Скорейшего выздоровления.
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Больше всего у нас достаётся почему-то вратарям коней. Перхун, Акинфеев, Тороп. Хоть и не на поле, но Мандрыкин
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Слава Богу, что живой!
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Ответ Pok_Toholo
Надеюсь при следующей игре с Зенитом на Алипа найдётся свой Березуцкий. Потому как казах демонстративно грубо играет и по всей видимости обладает дурным характером. Таких надо учить на поле.
Можно говорить о том, что он не специально, но летел опасно изначально

Был бы Рахимич или Понтус, Алип бы не доиграл матч, вероятно
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Помазуна возвращать.
Торопу здоровья!
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Здоровья
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здоровья и скорейшего возвращения к играм
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Ответ OLD Apple52NN
Слава Богу, что живой!
Помянем Сережу Перхуна. (((
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Ответ Aleksey Yashin
Помазуна возвращать. Торопу здоровья!
Продадут его как пить дать и будут мучаться до осени, хотя новый тренер может и дать шанс Илье 🤔🤞🏼
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Ответ Groznyi2024
Больше всего у нас достаётся почему-то вратарям коней. Перхун, Акинфеев, Тороп. Хоть и не на поле, но Мандрыкин
Дикань, Ребров, Селихов.
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Ответ Groznyi2024
Больше всего у нас достаётся почему-то вратарям коней. Перхун, Акинфеев, Тороп. Хоть и не на поле, но Мандрыкин
Ерёмина забыл
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Пусть Медведева из Ростова берут.
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Поехавшие фанатики сожалеют что никто намеренно не нанëс травму Алипу, который без умысла нанести травму шëл в мяч и потом извинился за эпизод
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Здоровья парню и скорейшего восстановления. В том числе и психологического. Жуткая травма.
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Пропустит около 4-х месяцев - значит по сути до октября.
Надо срочно возвращать Помазуна !

Торопу - скорейшего выздоровления !
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Жаль парня только 20 лет,такую травму получил.Выздоравливай!!!
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Надеюсь при следующей игре с Зенитом на Алипа найдётся свой Березуцкий. Потому как казах демонстративно грубо играет и по всей видимости обладает дурным характером. Таких надо учить на поле.
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