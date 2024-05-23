Владислав Тороп: «Врачи дали наилучший прогноз – операция прошла идеально. Нужно как можно скорее восстановиться» 

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Владислав Тороп Здоровье Футбол

Владислав Тороп рассказал о своем состоянии после выписки из больницы.

На прошлой неделе вратарь ЦСКА перенес операцию после травмы, полученной в результате столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен.). У Торопа был диагностирован двойной перелом костей лица.

«Я уже дома, сегодня меня выписали из больницы. Хочу сказать спасибо большое болельщикам ЦСКА, которые организовали теплое приветствие. Мне очень приятно каждое сообщение, которое мне отправили. Огромное спасибо.

Также хочу сказать, что врачи дали наилучший прогноз – операция прошла идеально. Сейчас нужно как можно скорее восстановиться и с новыми силами на поле», – сказал Тороп.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Скорейшего выздоровления.
+3
0
+3
Будь здоров, Слава
0
0
0
Боец подрастает!
0
0
0
Здоровья.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий