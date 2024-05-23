Владислав Тороп: «Врачи дали наилучший прогноз – операция прошла идеально. Нужно как можно скорее восстановиться» 

Владислав Тороп рассказал о своем состоянии после выписки из больницы.

На прошлой неделе вратарь перенес операцию после травмы, полученной в результате столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пен.). У Торопа был диагностирован двойной перелом костей лица.

«Я уже дома, сегодня меня выписали из больницы. Хочу сказать спасибо большое болельщикам ЦСКА, которые организовали теплое приветствие. Мне очень приятно каждое сообщение, которое мне отправили. Огромное спасибо.

Также хочу сказать, что врачи дали наилучший прогноз – операция прошла идеально. Сейчас нужно как можно скорее восстановиться и с новыми силами на поле», – сказал Тороп.