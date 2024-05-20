ЦСКА вышел в футболках в поддержку Торопа на матч с «Пари НН»: «Вернешься только красивее 😍»

ЦСКА провел акцию в поддержку голкипера Владислава Торопа.

Сегодня московский клуб играет на выезде с «Пари НН» в 29-м туре Мир РПЛ. Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Армейцы вышли на матч в футболках с надписью: « , здоровья! Мы с тобой! P.S. Вернешься только красивее 😍»

Два дня назад голкипер ЦСКА перенес операцию после травмы. Он получил повреждение после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пенальти). У Торопа был диагностирован двойной перелом костей лица.

Фото: телеграм-канал ЦСКА