ЦСКА вышел в футболках в поддержку Торопа на матч с «Пари НН»: «Вернешься только красивее 😍»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы Пари НН Владислав Тороп Футбол

ЦСКА провел акцию в поддержку голкипера Владислава Торопа.

Сегодня московский клуб играет на выезде с «Пари НН» в 29-м туре Мир РПЛ. Sports проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Армейцы вышли на матч в футболках с надписью: «Слава, здоровья! Мы с тобой! P.S. Вернешься только красивее 😍»

Два дня назад голкипер ЦСКА перенес операцию после травмы. Он получил повреждение после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пенальти). У Торопа был диагностирован двойной перелом костей лица.

Фото: телеграм-канал ЦСКА

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3 комментария
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Здоровья Славика!!! Ждём его в команде!!!
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