«Не верю в чемпионство «Краснодара» – «Зенит» будет предельно мотивирован, а на «Ростове» скажется предотпускное настроение. Все зависит от «Динамо». Деменко о гонке в РПЛ

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Максим Деменко Футбол

Максим Деменко высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Вряд ли команда Семака потеряет очки в последнем туре. Слишком уж сложный был сезон у ростовчан, которые к тому же уже лишились шансов на медали, и вылет им не грозит. 

Конечно, донской клуб попробует дать бой пока еще чемпиону, но класс «Зенита» должен сказаться. Петербургская команда будет предельно мотивирована, а в случае с «Ростовом», как тут ни старайся, предотпускное настроение скажется. Поэтому не верю в чемпионство «Краснодара». 

И все зависит исключительно от того, упустит «Динамо» свой шанс или нет», – сказал экс-игрок «Зенита», «Ростова» и «Краснодара».

Новые расклады чемпионской гонки РПЛ: что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару»? Шансы у всех!

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1 комментарий
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Когда ждешь 48 лет тоже не очень верится в такое счастье, хотя сейчас Динамо заслуживает 1 место больше чем и Зенит, и Краснодар.
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