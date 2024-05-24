Лотар Маттеус: «Барселона» Гвардиолы олицетворяла зрелищный футбол. Флик может вернуть эту магию»

Теги Сборная Германии по футболу Барселона Лотар Маттеус Ла Лига Пеп Гвардиола Ханс-Дитер Флик Роберт Левандовски Илкай Гюндоган Марк-Андре тер Стеген Футбол

Лотар Маттеус поддержал стремление «Барселоны» назначить тренером Ханси Флика.

«Я очень рад за Ханси. Он уже некоторое время контактировал с «Барселоной», и клуб сделал ему предложение. Ханси проявил терпение и теперь сможет перейти в клуб мирового уровня.

Стиль Ханси подходит «Барселоне». Он хочет, чтобы его команды играли в атакующий и привлекательный футбол. В лице тер Стегена, Гюндогана и Левандовского у него сразу есть три футболиста, на которых можно опереться, и это очень важно. Он сделал Гюндогана капитаном в сборной Германии, что говорит об особых отношениях между ними.

У «Барселоны» очень талантливые игроки, и она всегда находит способ заключать сделки, несмотря на сложную экономическую ситуацию. В клубе также много жемчужин, которым Ханси, известный как человек, раскрывающий талантливых игроков, будет помогать развиваться.

При Гвардиоле «Барселона» олицетворяла зрелищный, прекрасный футбол. Ханси может вернуть эту магию», – сказал бывший защитник «Баварии».

30 комментариев
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Барселона Гвардиолы олицетворяла революцию в игре и клуб вообще стал синонимом слово "футбол" в массовом сознании по всему миру; никто не хочет играть как Реал (ибо почти никто не понимает что это за игра) все хотят и хотели быть как та Барса от детворы на Копакабане и российских дворах до арабских шейхов.Величайшая команда если не в истории то 21 века точно
+43
-15
+28
Ответ Satvaldino
Комментарий скрыт
Никто не хочет автобусные судейские отскоки
+12
-4
+8
У Пепа были Месси, Хави, Иньеста. Кто будет у Флика?
+11
-4
+7
Ответ Satvaldino
Комментарий скрыт
Судейские скандалы, 3 км офасайды и тому подобное
+10
-5
+5
Барселона Пепа это лучшая команда как по результатам так и по игре
+8
-4
+4
Ответ Vadim Slutsky
1. Флику под 60 лет. 2. У него один блестящий сезон в "Баварии". Один. За всю карьеру. Следующий был по инерции не провальный, но и не слишком успешный: поражение в 1/4 ЛЧ, поражение на ранней стадии Кубка от команды низшей лиги, довольно вымученное чемпионство. Затем полный провал в сборной. До "Баварии" - ни одного серьёзного успеха, и даже почти никакой самостоятельной работы. 3. Испанского он не знает. Игроков "Баварии" тогда он знал как облупленных, потому что работал вторым тренером задолго до назначения главным. Игроков "Барселоны" он совершенно не знает. 4. Флик так называемый "концептуалист" - вроде Постекоглу. Он умеет ставить только ультраатакующий футбол со сверхвысокой линией обороны. Но даже его пиковая "Бавария" была уязвима в защите. Просто она так здорово душила соперника по всему полю, что всё-таки ухитрялась быть успешной. Однако эта "Барселона" с кучей молодых и с пожилым Лёвой на такое не способна. То есть - стиль Флика ей не особо подходит. 5. Флик никогда не работал за пределами Германии. Вывод: он неизбежно провалится.
Почему ей не подходит стиль Флика, если Барса - стабильно в топ 3 по прессинг-метрикам? Лева очень дисциплинированно в прессинге отрабатывает, не говоря уже про Гави, Фермине и прочих молодых и шустрых. Как раз таки атакующий стиль Флика идеально подходит Барселоне. А то, что команда уязвима в защите, то тут всегда наши недостатки есть продолжением наших достоинств. В этом сезоне Барса мягко говоря не блестяще играла в защите, вряд ли будет сильно хуже.
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Не знаю как насчёт супер Барселоны Гвардиолы, Но уверен что будет отличная Барса при нем
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У Барселоны Гвардиолы опорником играл Бускетс а атаки сооружали Хави, Месси и Иньеста.... где Флик возьмёт хотя бы напоминающий тот состав Барселоны сейчас???
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Ответ Maxim Koskin
У Пепа были Месси, Хави, Иньеста. Кто будет у Флика?
Проблема только в отсутствие опорника. И возрастной нападающий, который пришёл доигрывать и заработать, пользуясь глупостью Лапорты. По сути, он уже не соответствует требованиям основного нападающего для топ клуба, играющего в ЛЧ.

Купить Киммиха, продать Левандовского и избавиться от нескольких ненужных защитников. Для покрытия долгов и покупки опорника, я бы продал Рафинью. Это его пик. Он в хорошей форме. Арабы заберут за 80 точно, может и за 100 удастся.
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Ответ Tristan...
С каких пор Маттеус «куле»?
Речь не о Маттеусе, а о спортсовских куле и их необоснованном высокомерии.
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Флик надеюсь полностью раскроет Балде как вывел на топ уровень Девиса. Наконец-то у Барсы будет физика а то после 70минуты игроки прям дохлые.
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Ответ Satvaldino
Комментарий скрыт
Скорее все хотят 5-0, 6-2, 5-1. Мы футбол красивый любим, а вы только результат, ни стиля игрового, ни молодежи. ЛЧ он хвастается, вы когда требл хоть один выиграете то?
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Ответ Vadim Slutsky
Комментарий удален пользователем
Аргументы высосаны из пальца, но если он не работал за пределами Германии, как ты вывод сделал что он провалится?:) Испанский язык он уже как год изучает, ему не надо для футбольной терминологии что бы донести свои мысли знать его в идеале, у него в первую очередь есть огромный опыт работы в футболе, до Баварии он 10 лет ассистентом в сборной был, с которой стал Чемпионом Мира, или ты думаешь в Барселоне фраера сидят?:) Еще раз Лапорта это человек который вопреки приглашал Райкарда и Пепа, а ты тут про Флика втираешь:))
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Ответ Vitalii-Just
У Барселоны Гвардиолы опорником играл Бускетс а атаки сооружали Хави, Месси и Иньеста.... где Флик возьмёт хотя бы напоминающий тот состав Барселоны сейчас???
Трансферы обязательно будут.
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Мне при Кройфе и Луисе Энрике больше нравилось
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Ничего зрелищного в том футболе не было😃 Барса тех времен тики такой просто укатывала соперника в асфальт. Ну зрелище типа анаконда душит и проглатывает свою жертву за 90 минут на National geographic
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Если у Флика здесь получится, на месте руководства "Байерна" они должны устроить массовый каминг-аут...хотя не проканает, тогда самосожжение....
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Крейсер плывёт в бухту а вот войдет в бухту Лапорты или всех хейтеров узнаем в новом сезоне😎🔥
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Ответ Homelander_666
Правильно. Все хотят, как Барса, разгромно отлетать в плей-офф ЛЧ и периодически играть в ЛЕ 👍 Барса давным-давно лишилась игрового стиля, поэтому куле осталось только вспоминать славные времена Гвардиолы.
С каких пор Маттеус «куле»?
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Комментарий удален пользователем
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