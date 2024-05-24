Лотар Маттеус: «Барселона» Гвардиолы олицетворяла зрелищный футбол. Флик может вернуть эту магию»

Лотар Маттеус поддержал стремление «Барселоны» назначить тренером Ханси Флика.

«Я очень рад за Ханси. Он уже некоторое время контактировал с «Барселоной», и клуб сделал ему предложение. Ханси проявил терпение и теперь сможет перейти в клуб мирового уровня.

Стиль Ханси подходит «Барселоне». Он хочет, чтобы его команды играли в атакующий и привлекательный футбол. В лице тер Стегена, и Левандовского у него сразу есть три футболиста, на которых можно опереться, и это очень важно. Он сделал Гюндогана капитаном в сборной Германии, что говорит об особых отношениях между ними.

У «Барселоны» очень талантливые игроки, и она всегда находит способ заключать сделки, несмотря на сложную экономическую ситуацию. В клубе также много жемчужин, которым Ханси, известный как человек, раскрывающий талантливых игроков, будет помогать развиваться.

При Гвардиоле « » олицетворяла зрелищный, прекрасный футбол. Ханси может вернуть эту магию», – сказал бывший защитник «Баварии».