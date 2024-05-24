Лапорта потерял доверие к Хави в последние дни. У тренера росли запросы по измениям в составе «Барсы»

Стало известно, почему президент «Барсы» потерял доверие к Хави.

Mundo Deportivo пишет, что в частном порядке спрашивал у тренера: «Почему ты хочешь остаться?» ответил, что он мотивирован, верит в команду и надеется сотворить важные вещи в будущем, добавив, что нужны некоторые изменения в составе, но в рамках бюджета.

Однако на последующих встречах, согласно источникам, Хави расширял диапазон запросов по поводу изменений в составе, что, по словам Лапорты, не соответствовало сказанному ранее.

Теперь в «Барселоне» хотят видеть во главе тренера, который верит в проект. Ожидается, что команду возглавит немец Ханси Флик.