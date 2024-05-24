Лапорта потерял доверие к Хави в последние дни. У тренера росли запросы по измениям в составе «Барсы»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Стало известно, почему президент «Барсы» потерял доверие к Хави.

Mundo Deportivo пишет, что Жоан Лапорта в частном порядке спрашивал у тренера: «Почему ты хочешь остаться?» Хави ответил, что он мотивирован, верит в команду и надеется сотворить важные вещи в будущем, добавив, что нужны некоторые изменения в составе, но в рамках бюджета. 

Однако на последующих встречах, согласно источникам, Хави расширял диапазон запросов по поводу изменений в составе, что, по словам Лапорты, не соответствовало сказанному ранее.

Теперь в «Барселоне» хотят видеть во главе тренера, который верит в проект. Ожидается, что команду возглавит немец Ханси Флик.

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42 комментария
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Каков нигадяй!! Усиления хотел
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-1
+36
А Флику изменения нужны не будут?
+28
-1
+27
Ответ Vlad Zhadejko
А Флику изменения нужны не будут?
Всех порвёт с Ориолем Ромеу
+16
-2
+14
О, пошла кампания по попыткам придумать объяснение отсутствию логики у Лапорты.
+12
0
+12
Пучеглазый довёл опухшего.
+11
-2
+9
Да просто Хави слабее Флика
+7
-2
+5
Хави слил Кессье и взял Ромеу,слил Обамеянга и оставил Левандовского,попросил Роке за 70 млн и загнобил его на лавке

Ну не физрук ли избалованный?
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+4
Флик даже не подозревает куда он влезает, когда выдвинет свои хотелки, а Лапорта ему про рычаги будет заливать ))
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Ответ NartApsua
Вот же наглец этот Хави. Ведь у него было целых три звезды на позицию опорника - профильный защитник Кристенсен, легендарный Ромеу и шкед Касадо. А он мало того, что не взял ЛЧ с этими топарями, так ещё и смеет требовать всяких Киммихов и Субимендей на эту же позицию.
Надо исходить не из того что надо Хави, а что надо Барсе. Так как это Хави сотрудник клуба и получает там зарплату. Если Хави не может без Киммихов, значит наймут такого тренера, который сможет
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Ответ Green grass
Слил отличного Кессье, в самом расцвете сил, за смешные 12 млн
Кессье не подходил стилю Барсы
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Ответ Зеленский
Хави купил Роке.Ещё и попросил,чтобы ему привезли бразильца зимой.Нормальный тренер,если ему подсовывают того кто ему не нужен,просто встаёт и уходит
откуда ты эту чушь берешь
+3
-1
+2
Вот же наглец этот Хави. Ведь у него было целых три звезды на позицию опорника - профильный защитник Кристенсен, легендарный Ромеу и шкед Касадо. А он мало того, что не взял ЛЧ с этими топарями, так ещё и смеет требовать всяких Киммихов и Субимендей на эту же позицию.
+3
-1
+2
Ответ Зеленский
Хави слил Кессье и взял Ромеу,слил Обамеянга и оставил Левандовского,попросил Роке за 70 млн и загнобил его на лавке Ну не физрук ли избалованный?
Лапорта и Деку купили Роке, Хави просил в полузащиту усиление зимой
+3
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Брешет товарищ
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Ответ kaka10
у Барселоны состав оценивается в ~ 900 млн согласно трансфермаркету. И основа уж точно одна из лучших по именам и характеристикам. А в 2022-2023 на трансферы потратили больше всех в Испании. Но сектанты будут дальше защищать невротика Хави, который не способен выжать максимум из игроков и выстроить игровой рисунок.
Такая цена состава только потому что в Барсе сейчас много молодых игроков а их всегда transfermarct оценивает заметно дороже, но при этом результат они не дают здесь и сейчас, за исключением некоторых(да и то не на свою стоимость)
+2
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Ответ Иван Иванов
Каков нигадяй!! Усиления хотел
у Барселоны состав оценивается в ~ 900 млн согласно трансфермаркету.
И основа уж точно одна из лучших по именам и характеристикам.

А в 2022-2023 на трансферы потратили больше всех в Испании. Но сектанты будут дальше защищать невротика Хави, который не способен выжать максимум из игроков и выстроить игровой рисунок.
+11
-10
+1
Хави забраковал Роке, за что и поплатился, по всей видимости
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Ответ Vlad Zhadejko
А Флику изменения нужны не будут?
Не, наверное Флик придёт и скажет: о, норм, большего и не надо. Ну ничего, если что Лапорта и его уволит. Делов то.
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Ответ Клименко
Надо исходить не из того что надо Хави, а что надо Барсе. Так как это Хави сотрудник клуба и получает там зарплату. Если Хави не может без Киммихов, значит наймут такого тренера, который сможет
Или не сможет, что скорее всего
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Ответ kaka10
Я сомневаюсь, что Лунин, Васкес, Начо и Хоселу стоят дорого и получают большие зарплаты. Но при этом они дают результат в классико, плей-офф ЛЧ и других играх здесь и сейчас. Тут уже фактор тренера играет значительную роль. Но у вас своя иная реальность
А ты подумай почему скамейка Реала даёт результат. Хотя ладно, сам скажу. Просто напросто потому что у Реала эта самая скамейка сильнее и больше, и не нужно обращать внимания на возраст некоторых игроков, выйти и усилить, или отыграть несколько матчей на хорошем уровне они ещё вполне способны. А у Барселоны многим игрокам ещё расти и расти, несмотря на авансы и высокую стоимость.
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Ответ евГений
Сколько из них юнцы которые завышаются в наценке благодаря возрасту (та же стоимость педри, гави, ямаля, кубарси) ты конечно же промолчишь, нелицемерный меренг) Кстати, еще можешь сравнить зп Барсы не только с реалом (там космический отрыв), но и даже с Атлетико Мадрид. Спойлер: команда Симеоне имеет выше зарплатную ведомость
Примерно такая же стоимость была и в начале сезона, когда Ямал и Кубарси не были на слуху. Поэтому умерь свой псевдоумный тон, этим аргументом ты сильно не принизишь стоимость команды.

Если хочешь считать зарплаты, считай. Если хочешь связать фактор зарплат с игрой на поле, то это демонстрация твоего уровня понимания футбола. И если Барса пытается всем платить по минимуму из-за нищеты, то это не делает игроков хуже. По факту же в футбол играют футболисты, а не их зарплаты. Состав у Барселоны лучше, чем у Атлетико.

Но ты продолжай дальше прибеднять состав и жалеть Хави. С глупыми фанатами это пройдёт. А объективная реальность иная, сынок
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Ответ kaka10
у Барселоны состав оценивается в ~ 900 млн согласно трансфермаркету. И основа уж точно одна из лучших по именам и характеристикам. А в 2022-2023 на трансферы потратили больше всех в Испании. Но сектанты будут дальше защищать невротика Хави, который не способен выжать максимум из игроков и выстроить игровой рисунок.
Сколько из них юнцы которые завышаются в наценке благодаря возрасту (та же стоимость педри, гави, ямаля, кубарси) ты конечно же промолчишь, нелицемерный меренг)

Кстати, еще можешь сравнить зп Барсы не только с реалом (там космический отрыв), но и даже с Атлетико Мадрид. Спойлер: команда Симеоне имеет выше зарплатную ведомость
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"Дайте деняк"
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Хави начал плыть и это правильное решение. И при всем уважении все таки ещё молод и не опытен в управление кризисным клубом.

Но проблема не в том что бы уволить Хави. Проблема найти адекватную замену
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В какой проект должен верить тренер? В тот, где покупаются хотелки Деку и Лапорты, а не нужные команде игроки? Или в тот, где 18-летние пацаны должны бегать по 40 матчей за сезон, потому что выпускать кроме них некого?
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Лапорта Флику: Любые усиления из Ла Масии для тебя.
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Сейчас нам объяснят, что этого не было, а выгнали просто так. Принято ведь без причин увольнять, правда?
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Нет, ну это прямо вообще все объясняет.
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