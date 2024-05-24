Лапорта потерял доверие к Хави в последние дни. У тренера росли запросы по измениям в составе «Барсы»
Стало известно, почему президент «Барсы» потерял доверие к Хави.
Mundo Deportivo пишет, что Жоан Лапорта в частном порядке спрашивал у тренера: «Почему ты хочешь остаться?» Хави ответил, что он мотивирован, верит в команду и надеется сотворить важные вещи в будущем, добавив, что нужны некоторые изменения в составе, но в рамках бюджета.
Однако на последующих встречах, согласно источникам, Хави расширял диапазон запросов по поводу изменений в составе, что, по словам Лапорты, не соответствовало сказанному ранее.
Теперь в «Барселоне» хотят видеть во главе тренера, который верит в проект. Ожидается, что команду возглавит немец Ханси Флик.
Ну не физрук ли избалованный?
И основа уж точно одна из лучших по именам и характеристикам.
А в 2022-2023 на трансферы потратили больше всех в Испании. Но сектанты будут дальше защищать невротика Хави, который не способен выжать максимум из игроков и выстроить игровой рисунок.
Если хочешь считать зарплаты, считай. Если хочешь связать фактор зарплат с игрой на поле, то это демонстрация твоего уровня понимания футбола. И если Барса пытается всем платить по минимуму из-за нищеты, то это не делает игроков хуже. По факту же в футбол играют футболисты, а не их зарплаты. Состав у Барселоны лучше, чем у Атлетико.
Но ты продолжай дальше прибеднять состав и жалеть Хави. С глупыми фанатами это пройдёт. А объективная реальность иная, сынок
Кстати, еще можешь сравнить зп Барсы не только с реалом (там космический отрыв), но и даже с Атлетико Мадрид. Спойлер: команда Симеоне имеет выше зарплатную ведомость
Но проблема не в том что бы уволить Хави. Проблема найти адекватную замену