Левандовски – Хави: «Ты стал частью истории «Барсы». Горд, что писал главу в великом клубе вместе с тобой»

Роберт Левандовски отреагировал на увольнение Хави из «Барселоны».

«Для меня было большой честью играть за команду под твоим руководством, Хави! У «Барсы» особая история, частью которой ты стал навсегда.

Горжусь тем, что одна из удивительных глав моей истории в этом великом клубе была написана вместе с тобой.

Спасибо, , и удачи!» – написал форвард «Барсы» в инстаграме.