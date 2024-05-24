Левандовски – Хави: «Ты стал частью истории «Барсы». Горд, что писал главу в великом клубе вместе с тобой»
Роберт Левандовски отреагировал на увольнение Хави из «Барселоны».
«Для меня было большой честью играть за команду под твоим руководством, Хави! У «Барсы» особая история, частью которой ты стал навсегда.
Горжусь тем, что одна из удивительных глав моей истории в этом великом клубе была написана вместе с тобой.
Спасибо, Хави, и удачи!» – написал форвард «Барсы» в инстаграме.
"Вы всегда будете частью великой истории «Барсы», и я очень горжусь тем, что вместе с вами написал невероятную главу в моей истории в этом великом клубе."
походу спортс даже гугл переводчиком пользоваться не умеет