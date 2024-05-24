Левандовски – Хави: «Ты стал частью истории «Барсы». Горд, что писал главу в великом клубе вместе с тобой»

Теги Барселона Хави Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски отреагировал на увольнение Хави из «Барселоны».

«Для меня было большой честью играть за команду под твоим руководством, Хави! У «Барсы» особая история, частью которой ты стал навсегда.

Горжусь тем, что одна из удивительных глав моей истории в этом великом клубе была написана вместе с тобой.

Спасибо, Хави, и удачи!» – написал форвард «Барсы» в инстаграме.

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15 комментариев
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Ответ KKKKKKK7
Да, а до этого Хави не был в истории барсы…
Если зайти на пост Левы, и перевести самому в гугле, всё нормально:

"Вы всегда будете частью великой истории «Барсы», и я очень горжусь тем, что вместе с вами написал невероятную главу в моей истории в этом великом клубе."

походу спортс даже гугл переводчиком пользоваться не умеет
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Да, а до этого Хави не был в истории барсы…
+8
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Ответ dr. cage
Кто знает, возможно, что Хави не был бы сегодня уволен, если бы поляк по осени не строил из себя глубинного плеймейкера, и вместо того, чтобы тусоваться в центре поля, больше бы угрожал воротам..
Вам не угодишь
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При нормальном тренере грел бы лавку поляк…Сейчас опять фартит - пришёл свой человек.Представили лицо Роке?
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Левандовски самому пора тренировать какой нибудь клуб.
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Все эти красивые слова ни о чем не говорят, что на самом деле Лева может думать о Хави он не скажет. Вот его недовольное лицо когда его меняли говорит что вряд ли он был доволен тренером
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Ответ dr. cage
Кто знает, возможно, что Хави не был бы сегодня уволен, если бы поляк по осени не строил из себя глубинного плеймейкера, и вместо того, чтобы тусоваться в центре поля, больше бы угрожал воротам..
Так ему приходились возвращаться и тренер решает где ему играть
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Ответ Министр всех
Левандовски самому пора тренировать какой нибудь клуб.
ага, фитнес-клуб на пару с супругой.
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