Бабич может покинуть «Спартак» и вернуться в «Црвену Звезду» летом (Sportal)

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Георгий Джикия Срджан Бабич Футбол

Срджан Бабич может покинуть «Спартак».

По данным Sportal, центральный защитник близок к возвращению в «Црвену Звезду» в летнее трансферное окно..

Напомним, Бабич выступал за «Црвену Звезду» с 2018 по 2022 год.

Ранее стало известно, что «Спартак» также покинет еще один центральный защитник – Георгий Джикия.

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44 комментария
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Желтуха конкретная
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Бред какой-то
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Ответ ermol@y
Желтуха конкретная
Нет. У него конфликт со Станковичем,вроде. При нем даа раза в аренды уходил. Не все однозначно,в общем.
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не дай бог!
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Я, конечно, не в курсе, но не могли у него со Станковичем быть какие-то тëрки? Иначе бредом попахивает
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Ответ RUSfan SpartakOV
Бред какой-то
согласен полностью
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Ещё межсезонье не началось, а утки уже прилетели
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Ответ ermol@y
Желтуха конкретная
Халя.. то есть Джикия, у нас отмена. Возвращайся!
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а поподробнее можно?
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Вряд ли прям бред, скорее всего действительно он по каким-то причинам не обрадовался приходу Станковича. Есть ребята, следящие за Звездой, что там у них было?...

Другое дело, что зная Спартак я бы не сильно загадывал, насколько долго Станкович сам здесь продержится.
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Гайд от Спартака, как быстро решить проблему с защитой и снова в неё уткнуться.

Очень надеюсь, что эта новость - фейк. Бабич нужен команде
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Не... Нельзя Бабичу уходить, вообще никак
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Единственный нормальный защитник в Спартаке
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в смысле!?И что это за источник такой!?Никто его не отпустит!
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Ответ Алексей Горланов
Халя.. то есть Джикия, у нас отмена. Возвращайся!
Так ещё по слухам и Дуарте в Бразилию может уйти
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Ответ Никита Самарин
Комментарий удален пользователем
У них Газпром спонсор
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Это с какого перепуга???
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Ответ edik-burimov2@mail.ru
Да бред, кто ему в ЦЗ такую ЗП положит
А кто платит зп бальде и шамару? Тоже самое и здесь часть возьмёт цервена часть Спартак
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Ответ fcsmldream
Вот почему Спартак должен платить сми, чтобы они не публиковали о Спартаке ничего. Позорище
Почему?
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Опять утки полетели :)
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Ответ Spartakus1984
Это 100% утка. Звезда не сможет ему даже повторить ЗП в Спартаке.
Эй эксперт, который знает кто и что может повторить зп. Ты сначала изучи вопрос. Ничего что когда Станкович был в цервене твой Бабич почему то по арендам гонял?
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Сначала Джикия ушел, теперь Бабич (понятно, что уйдет)! Дуарте там основным ЦЗ останется?! ))
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Когда уже начнут блокировать вот таких вот гусей? Утка за уткой)
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Надеюсь это брехня
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А зимой снова вернётся в Спартак?
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Бабич вроде как лучший цз Спартака. Как он может уйти? Тем более за него отдали 10-ку. Что Звезда что ли отвалит столько бабок за Бабича? Утятина и бредятина в одном флаконе.
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Сыграет хорошо на Евро и уедет
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Не верю, бредятина
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Чего это он засобирался? Не видел гол Симоняна в музее?
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источник Карпов?
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