Бабич может покинуть «Спартак» и вернуться в «Црвену Звезду» летом (Sportal)
Срджан Бабич может покинуть «Спартак».
По данным Sportal, центральный защитник близок к возвращению в «Црвену Звезду» в летнее трансферное окно..
Напомним, Бабич выступал за «Црвену Звезду» с 2018 по 2022 год.
Ранее стало известно, что «Спартак» также покинет еще один центральный защитник – Георгий Джикия.
Другое дело, что зная Спартак я бы не сильно загадывал, насколько долго Станкович сам здесь продержится.
Очень надеюсь, что эта новость - фейк. Бабич нужен команде