Бабич может покинуть «Спартак» и вернуться в «Црвену Звезду» летом (Sportal)

Срджан Бабич может покинуть «Спартак».

По данным Sportal, центральный защитник близок к возвращению в « » в летнее трансферное окно..

Напомним, выступал за «Црвену Звезду» с 2018 по 2022 год.

Ранее стало известно, что «Спартак» также покинет еще один центральный защитник – Георгий Джикия.