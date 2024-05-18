Черчесов об уходе Джикии: «Не очень понимал, почему он не играл, когда были травмы у Бабича, Дуарте, но решение «Спартака» не обсуждаю. В сборной он никогда не подводил»
Станислав Черчесов прокомментировал уход Георгия Джикии из «Спартака».
Сегодня красно-белые объявили, что защитник и капитан покинет клуб по окончании сезона.
«Я был первым, кто пригласил Джикию в сборную. Это не чужой игрок для меня. Не буду обсуждать решение «Спартака». Это их право. Единственное, я не очень понимал, почему Джикия не играл, когда были травмы у Бабича, Дуарте. Но у любого игрока наступает момент, когда определенный период карьеры заканчивается.
Сейчас ему нужно решить, где продолжать карьеру. Уверен, что еще год-два он готов отыграть на самом высоком уровне. Я в сборной на него всегда мог положиться, он никогда меня не подводил», – сказал бывший главный тренер сборной России.