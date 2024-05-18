Черчесов об уходе Джикии: «Не очень понимал, почему он не играл, когда были травмы у Бабича, Дуарте, но решение «Спартака» не обсуждаю. В сборной он никогда не подводил»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Георгий Джикия Срджан Бабич Алексис Дуарте Чемпионат.com Футбол

Станислав Черчесов прокомментировал уход Георгия Джикии из «Спартака».

Сегодня красно-белые объявили, что защитник и капитан покинет клуб по окончании сезона. 

«Я был первым, кто пригласил Джикию в сборную. Это не чужой игрок для меня. Не буду обсуждать решение «Спартака». Это их право. Единственное, я не очень понимал, почему Джикия не играл, когда были травмы у Бабича, Дуарте. Но у любого игрока наступает момент, когда определенный период карьеры заканчивается.

Сейчас ему нужно решить, где продолжать карьеру. Уверен, что еще год-два он готов отыграть на самом высоком уровне. Я в сборной на него всегда мог положиться, он никогда меня не подводил», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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8 комментариев
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Шашлычник шашлычника всегда поддержит!
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Потому что сидел на скамейке и интриги плел.
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Если отношения не складываются, надо расставаться. Остальное общие слова. Хороший футболист, отличный мужик, любит Спартак, но не срослослось по разным причинам. Хотя мне искренне жаль. Вспомним , в своё время: Ловчев, Хидиятуллин, Тихонов и др. И не надо здесь хэйтить Спартак, такое есть практически во всех командах.
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После назначения Станковича, любые новости от усатого в контексте Спартака воспринимаются очень спокойно
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Слава богу, давай до свиданья !
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В сборной он никогда не подводил .Шашлык был всегда дожарен
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Ответ Ебздрогыч
Шашлычник шашлычника всегда поддержит!
Вы озвучили мысль, наверное, почти всех, кто увидел этот заголовок.
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Ответ СергейЮЮ
Если отношения не складываются, надо расставаться. Остальное общие слова. Хороший футболист, отличный мужик, любит Спартак, но не срослослось по разным причинам. Хотя мне искренне жаль. Вспомним , в своё время: Ловчев, Хидиятуллин, Тихонов и др. И не надо здесь хэйтить Спартак, такое есть практически во всех командах.
Да почему не срослось-то? Очень даже срослось! Столько лет в Спартаке, чемпион страны, капитан. Но , увы, всему приходит конец. Время не умолимо.
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