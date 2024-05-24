Обухов о назначении Станковича в «Спартак»: «Не понял этого. У команды сейчас хороший тренер, она играла, все было отлично»
Владимир Обухов высказался о тренерской перестановке в «Спартаке».
В апреле «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля, его место до конца сезона занял ассистент Владимир Слишкович. С нового сезона «Спартак» будет тренироваться серб Деян Станкович.
– Что думаешь о назначении Станковича в «Спартак»?
– Не понял этого. У команды сейчас хороший тренер, она играла, все было отлично.
Но это мнение со стороны футболиста, а руководству клуба виднее, что делать, – сказал форвард «Оренбурга».
Напомним, при Слишковиче «Спартак» в девяти матчах выиграл шесть раз и трижды сыграл вничью.