Обухов о назначении Станковича в «Спартак»: «Не понял этого. У команды сейчас хороший тренер, она играла, все было отлично» 

Владимир Обухов высказался о тренерской перестановке в «Спартаке».

В апреле «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля, его место до конца сезона занял ассистент Владимир Слишкович. С нового сезона «Спартак» будет тренироваться серб .

– Что думаешь о назначении Станковича в « »?

– Не понял этого. У команды сейчас хороший тренер, она играла, все было отлично.

Но это мнение со стороны футболиста, а руководству клуба виднее, что делать, – сказал форвард « ».

Напомним, при Слишковиче «Спартак» в девяти матчах выиграл шесть раз и трижды сыграл вничью.