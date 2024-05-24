Обухов о назначении Станковича в «Спартак»: «Не понял этого. У команды сейчас хороший тренер, она играла, все было отлично» 

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Оренбург Владимир Обухов Матч ТВ Футбол

Владимир Обухов высказался о тренерской перестановке в «Спартаке».

В апреле «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля, его место до конца сезона занял ассистент Владимир Слишкович. С нового сезона «Спартак» будет тренироваться серб Деян Станкович.

– Что думаешь о назначении Станковича в «Спартак»?

– Не понял этого. У команды сейчас хороший тренер, она играла, все было отлично.

Но это мнение со стороны футболиста, а руководству клуба виднее, что делать, – сказал форвард «Оренбурга».

Напомним, при Слишковиче «Спартак» в девяти матчах выиграл шесть раз и трижды сыграл вничью.

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4 комментария
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