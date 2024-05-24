«Неопытность Абаскаля – причина того, что «Спартак» не смог побороться за чемпионство». Гладилин о красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Валерий Гладилин Футбол

Валерий Гладилин объяснил, почему «Спартак» не смог побороться за чемпионство.

«Причиной того, что «Спартак» не смог побороться за чемпионство, является неопытность тренера Абаскаля. Было очень много тренерских ошибок, которые сказались на перспективах красно-белых на первое место в уходящем сезоне.

Шансы на чемпионство были потеряны еще в первом круге. Сейчас ситуацию стараются всячески исправить, Слишкович этот период хорошо отработал, но поезд уже ушел», — сказал бывший игрок и тренер «Спартака».

После 29 туров Мир РПЛ «Спартак» с 49 очками идет 5-м, отставая от «Динамо» на 7 очков.

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12 комментариев
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Вспомнился анекдот.
Опытная женщина - это женщина, которая умеет притворяться неопытной.
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Вы про кривоногих забыли! А то привыкли гнать на Рыжего. Сколько тренеров было у этого состава?
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Да ладно, там один Игнатов чего стОит. Всегда минус игрок на поле. )))
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Чего теперь-то говорить... Смысла нет.
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Судя по весеннему отрезку всех команд, Спартак потерял шансы на чемпионство именно весной. Провалы с Факелом, Сочи, Уралом могли бы дать команде +8. И вполне реальные шансы на 1е место.
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Ответ Jober
Кривоногость центра поля вот причина, невозможно выиграть чемпионат с Пруцевым Умяровым Литвиновым Зеньковским и прочими мастерами
А нападение просто супер, Игнатов, Соболев, Угальде. Так что ли?
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Ответ v1llyDEE
у Спартака только вратарь, центр защиты (Бабич, Дуарте) и Тео с Угальде норм, все остальные игроки это середняки, уровня Ростова, Балтики или Факела
Вратарь норм? Ох уж эти клиповые мозги, забывающие все, что старше пары дней. Да этот "норм" один из первых благодаря кому Спартак недобрал всего-то 7 очков. Еще Хлусевич особенно одаренный в этом смысле.

А про Дуарте совсем смешно - нет, лично я в нем ничего плохого не видел, нормальный игрок, но еще недавно его грязью поливали в том числе свои фанаты, а теперь - норм.

Слов нет.
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