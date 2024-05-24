«Неопытность Абаскаля – причина того, что «Спартак» не смог побороться за чемпионство». Гладилин о красно-белых
Валерий Гладилин объяснил, почему «Спартак» не смог побороться за чемпионство.
«Причиной того, что «Спартак» не смог побороться за чемпионство, является неопытность тренера Абаскаля. Было очень много тренерских ошибок, которые сказались на перспективах красно-белых на первое место в уходящем сезоне.
Шансы на чемпионство были потеряны еще в первом круге. Сейчас ситуацию стараются всячески исправить, Слишкович этот период хорошо отработал, но поезд уже ушел», — сказал бывший игрок и тренер «Спартака».
После 29 туров Мир РПЛ «Спартак» с 49 очками идет 5-м, отставая от «Динамо» на 7 очков.
Опытная женщина - это женщина, которая умеет притворяться неопытной.
А про Дуарте совсем смешно - нет, лично я в нем ничего плохого не видел, нормальный игрок, но еще недавно его грязью поливали в том числе свои фанаты, а теперь - норм.
Слов нет.