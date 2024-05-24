«Неопытность Абаскаля – причина того, что «Спартак» не смог побороться за чемпионство». Гладилин о красно-белых

Валерий Гладилин объяснил, почему «Спартак» не смог побороться за чемпионство.

«Причиной того, что «Спартак» не смог побороться за чемпионство, является неопытность тренера . Было очень много тренерских ошибок, которые сказались на перспективах красно-белых на первое место в уходящем сезоне.

Шансы на чемпионство были потеряны еще в первом круге. Сейчас ситуацию стараются всячески исправить, Слишкович этот период хорошо отработал, но поезд уже ушел», — сказал бывший игрок и тренер « ».

После 29 туров Мир «Спартак» с 49 очками идет 5-м, отставая от «Динамо» на 7 очков.