«Спартак» переживает второе рождение после ухода Абаскаля. Ребята начали играть, отдаваться. Не исключаю, что Слишковича оставят, если будет результат». Гладилин о красно-белых

Валерий Гладилин оценил игру «Спартака» при тренере Владимире Слишковиче.

– Сможет ли «Спартак» не уступить «Локомотиву» и продлить удачную беспроигрышную серию Слишковича?

– Не только может ее продлить, но и победить. Сейчас «Спартак» переживает второе рождение после того, как Абаскаль покинул свой пост. Ребята начали играть в футбол. Отдаваться. Все футболисты работают с большим энтузиазмом.

Надо было раньше увольнять . Эта необходимость уже давно назрела. У Слишковича сейчас все получается хорошо. Да, есть ничьи, но это с командами примерно равными по классу.

Такая же игра будет и с «Локомотивом». Там тоже хороший подбор футболистов, амбициозный тренер. Железнодорожникам тоже нужен результат. Но «Спартак» сейчас находится в хорошем состоянии. Он мотивирован и реально может выиграть.

– При Слишковиче «Спартак» почти не пропускает. Это следствие перехода на игру в три центральных защитника?

– Схема сейчас строится так, что в обороне участвуют практически все футболисты, потому что открываются зоны и их заполняют все: и крайние хавбеки, и центральные полузащитники, и игроки атаки отходят в защиту. Это гибкая схема. Если ее правильно использовать, она эффективна при обороне и атакующие средства есть хорошие.

– У вас не складывается впечатление, что при Слишковиче «Спартаку» важнее не пропустить, чем забить?

– Когда играешь с сильными командами, а сейчас именно такая ситуация, играть в авантюрный футбол – не серьезно. Поэтому Слишкович все делает правильно. Это хороший тренер. То, что было упущено «Спартаком», было при Абаскале. Сейчас все делается как нужно.

– Не исключаете, что Слишковича могут оставить?

– Если тренер нашел контакт с игроками и это дает результат, команда за него играет и борется, какой смысл его убирать? Не исключаю, что его оставят на следующий сезон, если будет результат и качество игры, – сказал экс-игрок « ».