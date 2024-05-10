Гладилин о «Спартаке»: «Нет шансов не только на чемпионство, но и на медали. Чтобы заменить Промеса, нужно обладать его мастерством, харизмой – пока таких игроков нет»

Валерий Гладилин высказался о нынешнем состоянии «Спартака».

Завтра красно-белые дома сыграют с «Краснодаром» в матче 28-го тура Мир РПЛ.

«Мне кажется, что у « » шансов не только на чемпионство, но и на медали нет. За медали любого качества будут бороться три команды, а « » и «Спартак» распределят четвертое и пятое места. «Спартак» в матче с «Краснодаром», конечно, будет играть на победу, много болельщиков посетят игру, это имидж клуба. «Спартак» находится в хорошей форме, никому не проигрывает, поэтому будет тяжелый матч. У « » есть все-таки высокая мотивация, если команда выиграет все оставшиеся матчи, то станет чемпионом.

Про сильные стороны «Спартака» пока говорить рано, команда, которая не претендует ни на какие места в чемпионате. Пока той игры, которая давала бы результат, чтобы бороться за серьезные места в чемпионате, нет. Посмотрим, если «Спартак» выиграет Кубок России, то можно будет говорить о каких-то делах. Пока играют, как могут, 22 человека примерно равноценных. Конечно, с приходом Владимира Слишковича команда стала играть увереннее, стала играть на результат, это хорошо, положительно.

Чтобы заменить Промеса, нужно обладать его мастерством, его харизмой, для этого нужно вырасти. Пока таких игроков в «Спартаке» нет. Есть много перспективных талантливых ребят, но им нужно проявлять себя на поле с серьезными соперниками», – сказал бывший футболист « » Валерий Гладилин.

«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице с 43 очками.