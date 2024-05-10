Гладилин о «Спартаке»: «Нет шансов не только на чемпионство, но и на медали. Чтобы заменить Промеса, нужно обладать его мастерством, харизмой – пока таких игроков нет»

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Квинси Промес ТАСС Валерий Гладилин Футбол

Валерий Гладилин высказался о нынешнем состоянии «Спартака».

Завтра красно-белые дома сыграют с «Краснодаром» в матче 28-го тура Мир РПЛ.

«Мне кажется, что у «Спартака» шансов не только на чемпионство, но и на медали нет. За медали любого качества будут бороться три команды, а «Локомотив» и «Спартак» распределят четвертое и пятое места. «Спартак» в матче с «Краснодаром», конечно, будет играть на победу, много болельщиков посетят игру, это имидж клуба. «Спартак» находится в хорошей форме, никому не проигрывает, поэтому будет тяжелый матч. У «Краснодара» есть все-таки высокая мотивация, если команда выиграет все оставшиеся матчи, то станет чемпионом.

Про сильные стороны «Спартака» пока говорить рано, команда, которая не претендует ни на какие места в чемпионате. Пока той игры, которая давала бы результат, чтобы бороться за серьезные места в чемпионате, нет. Посмотрим, если «Спартак» выиграет Кубок России, то можно будет говорить о каких-то делах. Пока играют, как могут, 22 человека примерно равноценных. Конечно, с приходом Владимира Слишковича команда стала играть увереннее, стала играть на результат, это хорошо, положительно.

Чтобы заменить Промеса, нужно обладать его мастерством, его харизмой, для этого нужно вырасти. Пока таких игроков в «Спартаке» нет. Есть много перспективных талантливых ребят, но им нужно проявлять себя на поле с серьезными соперниками», – сказал бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин.

«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками.

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3 комментария
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Помню когда Гладилин играл за Спартак, его игра только за ромбик, явно не интересовала. После чего его сослали в Алма-Атинский Кайрат. "Достойный" ветеран к.б. чего уж там)
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Каждый сезон, после 3 тура - Вернулись чтобы править, за 3 тура до финиша- шансов нет.
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Где же молодёжь. Воспитанники академии. Вакансии имеются.
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