Широков об отъезде игроков в Европу: «Не очень все и хорошо на Западе. Раньше туда уезжали за деньгами, а сейчас чего? Или вы не воспитаны в РФ на деньги российских налогоплательщиков?»

Роман Широков высказался на тему отъезду российских игроков в Европу.

– Я вообще не понимаю этих историй, мол, давайте, уезжайте в Европу. Ну вот уехал [Захарян] и сидит там год: то играет, то не играет. В Европу, на мой взгляд, нужно ехать готовыми.

– Смею предположить, что зачастую игроки пользуются возможностью, которая появилась в моменте, понимая, как непросто уехать в Европу в наше время.

– А что мы пропагандируем, что там на Западе все так хорошо? Как жизнь показывает, не очень там все и хорошо. Раньше туда уезжали за деньгами, а сейчас чего туда ехать? Развивать их спорт, что ли? Или вы не воспитаны, выращены в РФ на деньги российских налогоплательщиков? Нужно, наверное, в первую очередь отдать долг команде, которая вас воспитала.

Мы постоянно ориентируемся на тех, кто уехал. А чем вам пример Акинфеева не наглядный? Человек всю жизнь играет в России. Он все выиграл, в том числе в Европе, именно со своей родной командой и везде говорит об этом.

На такие примеры нужно ориентировать молодежь, а не на то, как скорее свинтить в Европу и сидеть там на скамейке, чтобы потом говорить: «Сегодня у нас то жопа заболела, то правое плечо, поэтому мы не смогли до конца адаптироваться», – заявил экс-игрок сборной России.