Широков об отъезде игроков в Европу: «Не очень все и хорошо на Западе. Раньше туда уезжали за деньгами, а сейчас чего? Или вы не воспитаны в РФ на деньги российских налогоплательщиков?»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Роман Широков премьер-лига Россия Реал Сосьедад Арсен Захарян Футбол

Роман Широков высказался на тему отъезду российских игроков в Европу.

– Я вообще не понимаю этих историй, мол, давайте, уезжайте в Европу. Ну вот уехал [Захарян] и сидит там год: то играет, то не играет. В Европу, на мой взгляд, нужно ехать готовыми.

– Смею предположить, что зачастую игроки пользуются возможностью, которая появилась в моменте, понимая, как непросто уехать в Европу в наше время.

– А что мы пропагандируем, что там на Западе все так хорошо? Как жизнь показывает, не очень там все и хорошо. Раньше туда уезжали за деньгами, а сейчас чего туда ехать? Развивать их спорт, что ли? Или вы не воспитаны, выращены в РФ на деньги российских налогоплательщиков? Нужно, наверное, в первую очередь отдать долг команде, которая вас воспитала.

Мы постоянно ориентируемся на тех, кто уехал. А чем вам пример Акинфеева не наглядный? Человек всю жизнь играет в России. Он все выиграл, в том числе в Европе, именно со своей родной командой и везде говорит об этом.

На такие примеры нужно ориентировать молодежь, а не на то, как скорее свинтить в Европу и сидеть там на скамейке, чтобы потом говорить: «Сегодня у нас то жопа заболела, то правое плечо, поэтому мы не смогли до конца адаптироваться», – заявил экс-игрок сборной России.

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29 комментариев
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Не, ну вылитый депутат же!
+22
-2
+20
Широков - вещун про воспитание. Умора.
+8
0
+8
почему ещё не в Думе товарищ?
+5
0
+5
Ответ nick-basil
Широков - вещун про воспитание. Умора.
моральный камертон, так сказать
+4
0
+4
Окуклился в чиновника, ёпта
+3
0
+3
Ты то-то точно подсосом бюджетным был всегда
+2
0
+2
Гнилой он, как есть
+2
0
+2
Ромка очень хочет на теплое место к кормушке присосаться, готов нести правильную чушь, лишь бы взяли
+3
-1
+2
Ответ Ебздрогыч
Не, ну вылитый депутат же!
И уголовка есть за избитого до полусмерти судью.
+2
0
+2
Он уже депутат или еще не депутат?
+1
0
+1
Очень длинный язык
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
Ромка очень хочет на теплое место к кормушке присосаться, готов нести правильную чушь, лишь бы взяли
Правильную? Просто то, что в своре принято....
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
Не, ну вылитый депутат же!
выпитый
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
Не, ну вылитый депутат же!
Чечни
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
Не, ну вылитый депутат же!
Собачий
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Ответ Ебздрогыч
Не, ну вылитый депутат же!
С однушкой в Тоскане.😅😅😅
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Ну тут явная заметочка в госдуму
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Я налогоплательщик и мои родители, и их родители тоже. И не всяким алкоголикам и уголовникам указывать кому-либо где играть и где жить. Сам то Роман "готовым" только и был в Европе. Да и постыдился бы Акинфеева в пример приводить, сам играл за всех, кто давал больше денег, вот уж действительно игрок с пониженной социальной ответственностью. Аж бесит, тьфу!
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Таблетки этому неравнодушному гражданину
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Российские налогоплательщики с удовольствием посмотрят на наших футболистов в конкурентных лигах
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Роман, сходите к врачу
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Широкий понимает одно слово - деньги. Других не знает.
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Как можно такой бред публиковать? Ну ладно он дебил,но люди же не дебилы. Ну не все, по крайней мере....
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Ой..а меня заклевали за "живёте на наши налоги.. а не зарабатываете". Даже этот озвучивает. Но мякотку умалчивает, конечно. Потому что охранитель
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Лежит на диване, от души принял крепкого, и весь день что то пишет)
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У ромика в Европу за $ уезжали. Профи ёклмн
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Бред несет. 90% расходов до возраста 17-18 лет оплачивают родители. Какие налогоплательщики? Все деньги налогоплательщиков три раза украдут, пока ребенок дорастет до большого футбола. А потом оплачивают на голову не налезающую ЗП вот таким широковым.
Воровство - это главный национальный вид спорта. Пора чемпионаты проводить
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🤦🏻🤦🏻
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Широков сегодня по ходу широкий
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