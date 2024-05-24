Парти покинет «Арсенал». «Канонирам» интересен Дуглас Луис

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Томас Парти Дуглас Луис Фабрицио Романо Футбол

Фабрицио Романо рассказал, кем «Арсенал» может заменить Томаса Парти.

«У них в списке несколько футболистов. Например, они всегда высоко оценивали Дугласа Луиса, но вести переговоры с «Астон Виллой» легко не бывает. Думаю, велика вероятность, что будет подписан новый полузащитник.

Томас уйдет», – сказал инсайдер.

В текущем сезоне Парти провел 14 матчей в АПЛ. Подробно со статистикой 30-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий
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Ответ Иван Иванов
Помойму он и там не особо крут был.. так чтоб "ах!"
Не стоит забывать, что в том Атлетико ещё и Родри зажигал, на его фоне да, Томас порой терялся, но называть его лишним на поле точно в голову не приходилось
+11
-1
+10
Ответ Инсаф Галиуллинн
Что то после Атлетико он скис, жалко его как то
травмы испортили карьеру
+4
0
+4
Ответ Иван Иванов
Помойму он и там не особо крут был.. так чтоб "ах!"
Парти это опорник на уровне Родри, и не нужно смеяться. Если бы он не пропускал 50% своих матчей, то все бы это видели
+3
0
+3
Ответ Инсаф Галиуллинн
Что то после Атлетико он скис, жалко его как то
Помойму он и там не особо крут был.. так чтоб "ах!"
+4
-2
+2
Что то после Атлетико он скис, жалко его как то
+3
-2
+1
Ответ Иван Иванов
Ну так.. цена-качество соответствовали?? 50 млн, если не ошибаюсь
С учётом травм наверное нет, а если по игровым кандициям судить, то скорее да чем нет
+1
0
+1
Я помню Луиса. нервозный
+1
-1
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У Виллы ЛЧ. Арсеналу придется или переплатить два прайса, или ждать зимнего трансферного окна в надежде что Вилла закончит с ЛЧ на той стадии. Что мало вероятно при новой схеме турнира
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По финалу ЛЕ, да и вообщем по сезону, был хорош Эдерсон из Наполи.
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Взяли бы Киммиха лучше
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гимараеша из ньюкасла,самое то
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На полузащитника наплевать, там есть кому играть в центре поля. Зину пусть переводят туда на постой, он там ни разу не хуже сыграет. Есть Жоржиньо… Понятно, что Райс хочет играть восьмерку, а не шестерку, но мало ли он что там хочет. На шестерке он топово играет.
Лишь бы каких то Шешко не купили, лучше потратиться на кого то калибра аргентинца с Интера. У Интера банкротство, можно купить за вменяемый прайс.
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Эх, а ведь когда Томас здоров, он топище
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Не стоит забывать, что в том Атлетико ещё и Родри зажигал, на его фоне да, Томас порой терялся, но называть его лишним на поле точно в голову не приходилось
Ну так.. цена-качество соответствовали?? 50 млн, если не ошибаюсь
0
0
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Ответ ta-tosha
Интересно куда перейдет Парти? Из Англии ему выезд запрещен полицией и судом
Это как ты понял? Он ток что историю с морей выложил, и это точно не Брайтон)
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Ответ E.V.P.
По финалу ЛЕ, да и вообщем по сезону, был хорош Эдерсон из Наполи.
Эдерсон из Аталанты
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