Парти покинет «Арсенал». «Канонирам» интересен Дуглас Луис
Фабрицио Романо рассказал, кем «Арсенал» может заменить Томаса Парти.
«У них в списке несколько футболистов. Например, они всегда высоко оценивали Дугласа Луиса, но вести переговоры с «Астон Виллой» легко не бывает. Думаю, велика вероятность, что будет подписан новый полузащитник.
Томас уйдет», – сказал инсайдер.
В текущем сезоне Парти провел 14 матчей в АПЛ. Подробно со статистикой 30-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.
Лишь бы каких то Шешко не купили, лучше потратиться на кого то калибра аргентинца с Интера. У Интера банкротство, можно купить за вменяемый прайс.