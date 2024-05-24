Парти покинет «Арсенал». «Канонирам» интересен Дуглас Луис

Фабрицио Романо рассказал, кем «Арсенал» может заменить Томаса Парти.

«У них в списке несколько футболистов. Например, они всегда высоко оценивали , но вести переговоры с « » легко не бывает. Думаю, велика вероятность, что будет подписан новый полузащитник.

Томас уйдет», – сказал инсайдер.

В текущем сезоне провел 14 матчей в . Подробно со статистикой 30-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.