Артета и «Арсенал» скоро обсудят новый долгосрочный контракт – нынешний рассчитан до 2025-го. Тренер не хочет ни в «Барсу», ни в любой другой клуб

Микель Артета не заинтересован в уходе из «Арсенала».

Как рассказал , несмотря на разговоры об интересе со стороны «Барселоны», Артета полностью сконцентрирован на « » и не собирается уходить. Он не намерен вести переговоры ни с «Барсой», ни с любым другим клубом.

У Артеты идеальные отношения с директором «Арсенала» Эду, игроками и болельщиками. Он счастлив в клубе.

Ожидается, что очень скоро и «Арсенал» обсудят новый долгосрочный контракт. Это приоритет для обеих сторон. Срок нынешнего соглашения истекает летом 2025 года.

Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года, с ним клуб дважды выиграл Суперкубок Англии и один раз – Кубок страны.

Сейчас лондонцы лидируют в таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» по дополнительным показателям. Отрыв от «Манчестер Сити» – одно очко.

«Арсенал» устрашает обороной, «Сити» тащит Де Брюйне. Как там чемпионская гонка АПЛ?