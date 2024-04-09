Артета и «Арсенал» скоро обсудят новый долгосрочный контракт – нынешний рассчитан до 2025-го. Тренер не хочет ни в «Барсу», ни в любой другой клуб

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Барселона Эду Гаспар Ла Лига Арсенал возможные трансферы Фабрицио Романо Футбол

Микель Артета не заинтересован в уходе из «Арсенала».

Как рассказал Фабрицио Романо, несмотря на разговоры об интересе со стороны «Барселоны», Артета полностью сконцентрирован на «Арсенале» и не собирается уходить. Он не намерен вести переговоры ни с «Барсой», ни с любым другим клубом.

У Артеты идеальные отношения с директором «Арсенала» Эду, игроками и болельщиками. Он счастлив в клубе.

Ожидается, что очень скоро Микель и «Арсенал» обсудят новый долгосрочный контракт. Это приоритет для обеих сторон. Срок нынешнего соглашения истекает летом 2025 года.

Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года, с ним клуб дважды выиграл Суперкубок Англии и один раз – Кубок страны.

Сейчас лондонцы лидируют в таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» по дополнительным показателям. Отрыв от «Манчестер Сити» – одно очко.

«Арсенал» устрашает обороной, «Сити» тащит Де Брюйне. Как там чемпионская гонка АПЛ?

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9 комментариев
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хотел написать, что он станет новым Венгером для Арсенала, но Микель настолько крут, что он будет самим собой
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Барса пока платит Леприкону не вылезет из долгов и нет смысла туда идти.
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Вполне логично. У арсенала молодая перспективная команда, состав укомплектован. Самые трудные моменты уже позади. Какой смысл куда-то уходить и начинать всё сначала?
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Когда Артета стоял на воласке его клуб не уволили а наоборот поддержали с трансферами тепер очеред Артети блогадарит клуб
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Однозначно надо продлять с ним контракт, он преобразилась команду, при нем Арсенал показывает отличную игру, купили топа Райса за 110 миллионов, для полного завершения необходимо купить только топового нападающего типа Осимхена, и тогда Арсенал будет бороться за победу и в АПЛ и в ЛЧ ☝️
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Желаю Арсеналу выиграть эту АПЛ, отличную игру показывает команда 👍
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Когда в Арсенале всё путём, зачем куда-то уходить. Вполне возможно, Артета станет для канониров такой-же легендой как Пеп для Сити, и Клопп для Ливерпуля.
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