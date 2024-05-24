Руд ван Нистелрой: «В «Реале» большое давление. Игроки хотят выигрывать каждый матч – ДНК победителей в чистом виде»

Теги Реал Мадрид Руд ван Нистелрой Ла Лига Сантьяго Бернабеу психология Футбол

Руд ван Нистелрой рассказал о психологическом давлении в «Реале».

Форвард выступал за мадридский клуб с 2006-го по январь 2010 года.

– Давление в «Мадриде» другое, не так ли?

– Характер очень важен, психологически ты должен быть настолько сильным, чтобы играть хорошо и быть на высоте.

В «Реале» очень большое давление. На «Бернабеу» от тебя требуется быть на высоте весь год, бороться за все трофеи. Игроки должны быть очень сильны психологически.

– Какое ваше первое воспоминание о «Реале»?

– Помню, что команда была в Австрии на предсезонке. Я подписал контракт в Мадриде и отправился в Австрию. Когда я вошел в отель, то почувствовал, что все ждут меня. Ощущал себя желанным гостем. Мне очень помогли с адаптацией.

Я заметил, что игроки здесь только для того, чтобы побеждать, по-другому и быть не может. Вы чувствуете это с первой минуты.

Они просто хотят выигрывать в каждом матче. Это ДНК победителей в чистом виде, – сказал бывший нападающий «Реала» Руд ван Нистелрой.

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18 комментариев
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Ответ Зеленский
Нистелрой - легенда Реала
Не только Реала, крутейший был нап, много забивал и в МЮ и в ПСВ, голеодор в чистейшей виде.
+10
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+10
Нистелрой - легенда Реала
+10
-4
+6
Волнистый Рой был хорош, где бы ни играл.
+4
0
+4
Ответ SaH4r.
Комментарий скрыт
Так выглядит зависть
+5
-1
+4
Ответ SaH4r.
Комментарий скрыт
Очень много ошибок в слове «Барселона»
+7
-5
+2
Ответ Невский баклан
Не только Реала, крутейший был нап, много забивал и в МЮ и в ПСВ, голеодор в чистейшей виде.
Это был стёб, скорее всего.
А вообще - в конце девяностых в ПСВ играла пара - которую частно называли именно дуэтом - Ван Нистелрой - Нилис. Люк тогда уже заканчивал, а Руд только начинал. За два последних сезона они наколотили 150 голов на двоих, отдав друг дургу (в основном, конечно, Люк) несколько десятков передач.
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Ответ Мельников Михаил
Да какое давление??? Я же помню те 4 года настоящего "Галактикос". Руд пришел как раз к концу того периода. Там был карнавал 24/7. Нескончаемый праздник для топ-футболистов. Они три четверти матчей играли вообще не напрягаясь. Потому и титулов тогда явно не добирали.
Явно бред какой-то несешь. Думаю, что Рууд лучше знает про давление в Мадриде. При нем Мадрид в последний раз защищал титул чемпиона Испании. Имел бешеную статистику и участник самых крутых чемпионских гонок в Испании
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Рууд был в РМ недолго, но оставил огромный след! Сезон 2006-2007 навсегда в моём сердце!
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Да какое давление??? Я же помню те 4 года настоящего "Галактикос". Руд пришел как раз к концу того периода. Там был карнавал 24/7. Нескончаемый праздник для топ-футболистов. Они три четверти матчей играли вообще не напрягаясь. Потому и титулов тогда явно не добирали.
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Одни генетики собрались
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Т.е. игроки условной Сельты и Дженоа хотят выигрывать не каждый матч, а один матч из трех?
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Они хотят выиграть в каждом матче, поэтому напрягают судей)
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Ответ SaH4r.
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Я даже не могу представить какую боль ты ощущаешь видя как Мадрид завоевывает один титул за другим, но мне приятно ))
Hala Madrid 🤍💜
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Ответ SaH4r.
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Клуб который подкупал судей десятки лет другой,смотри непутай!Этот сезон показывает что они без судей какие.
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Ответ ShamilK
Явно бред какой-то несешь. Думаю, что Рууд лучше знает про давление в Мадриде. При нем Мадрид в последний раз защищал титул чемпиона Испании. Имел бешеную статистику и участник самых крутых чемпионских гонок в Испании
Ты таблицы чемпионатов Испании 2002-2006 открой. Посмотри на места Реала. Посмотри на разницы голов. Они даже четвертыми в Ла Лиге умудрялись оказываться. Четвертыми!!! - с Зиданом, Роналдо, Фигу, РоКарлосом, Раулем, Бэкхэмом, Сольгадо, Касильясом и Эльгерой. Потом посмотри статистики розыгрышей еврокубков тех лет...
Я не знаю в каком ты возрасте. Но я смотрел дохрена Реала в те годы. В моем Новосибирске матчи Ла Лиги часто начинались в 2:25 ночи. И я сидел смотрел. Реал. Один из трех матчей (в среднем) был топ. Просто феерия. Остальные же ну просто отбывание номера.
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