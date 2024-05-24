Руд ван Нистелрой: «В «Реале» большое давление. Игроки хотят выигрывать каждый матч – ДНК победителей в чистом виде»
Руд ван Нистелрой рассказал о психологическом давлении в «Реале».
Форвард выступал за мадридский клуб с 2006-го по январь 2010 года.
– Давление в «Мадриде» другое, не так ли?
– Характер очень важен, психологически ты должен быть настолько сильным, чтобы играть хорошо и быть на высоте.
В «Реале» очень большое давление. На «Бернабеу» от тебя требуется быть на высоте весь год, бороться за все трофеи. Игроки должны быть очень сильны психологически.
– Какое ваше первое воспоминание о «Реале»?
– Помню, что команда была в Австрии на предсезонке. Я подписал контракт в Мадриде и отправился в Австрию. Когда я вошел в отель, то почувствовал, что все ждут меня. Ощущал себя желанным гостем. Мне очень помогли с адаптацией.
Я заметил, что игроки здесь только для того, чтобы побеждать, по-другому и быть не может. Вы чувствуете это с первой минуты.
Они просто хотят выигрывать в каждом матче. Это ДНК победителей в чистом виде, – сказал бывший нападающий «Реала» Руд ван Нистелрой.
А вообще - в конце девяностых в ПСВ играла пара - которую частно называли именно дуэтом - Ван Нистелрой - Нилис. Люк тогда уже заканчивал, а Руд только начинал. За два последних сезона они наколотили 150 голов на двоих, отдав друг дургу (в основном, конечно, Люк) несколько десятков передач.
Hala Madrid 🤍💜
Я не знаю в каком ты возрасте. Но я смотрел дохрена Реала в те годы. В моем Новосибирске матчи Ла Лиги часто начинались в 2:25 ночи. И я сидел смотрел. Реал. Один из трех матчей (в среднем) был топ. Просто феерия. Остальные же ну просто отбывание номера.