Руд ван Нистелрой: «В «Реале» большое давление. Игроки хотят выигрывать каждый матч – ДНК победителей в чистом виде»

Руд ван Нистелрой рассказал о психологическом давлении в «Реале».

Форвард выступал за мадридский клуб с 2006-го по январь 2010 года.

– Давление в «Мадриде» другое, не так ли?

– Характер очень важен, психологически ты должен быть настолько сильным, чтобы играть хорошо и быть на высоте.

В «Реале» очень большое давление. На «Бернабеу» от тебя требуется быть на высоте весь год, бороться за все трофеи. Игроки должны быть очень сильны психологически.

– Какое ваше первое воспоминание о «Реале»?

– Помню, что команда была в Австрии на предсезонке. Я подписал контракт в Мадриде и отправился в Австрию. Когда я вошел в отель, то почувствовал, что все ждут меня. Ощущал себя желанным гостем. Мне очень помогли с адаптацией.

Я заметил, что игроки здесь только для того, чтобы побеждать, по-другому и быть не может. Вы чувствуете это с первой минуты.

Они просто хотят выигрывать в каждом матче. Это ДНК победителей в чистом виде, – сказал бывший нападающий «Реала» Руд ван Нистелрой.