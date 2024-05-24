Эндрик о Мбаппе в «Реале»: «Лучший клуб мира всегда должен искать лучших на всех позициях. В команде победителей ни один игрок не представляет угрозы другому»

Теги ПСЖ Палмейрас высшая лига Бразилия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Эндрик Футбол

Эндрик высказался о потенциальном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

– Как возможное прибытие Мбаппе воспринимается издалека? Может ли оно стать угрозой?

– В команде победителей ни один игрок не представляет угрозы для другого. Лучший клуб мира всегда должен искать лучших на всех позициях, всегда.

Нахождение рядом с большими игроками и борьба с ними за свое место только заставит меня совершенствоваться, достичь более высокого уровня и выиграть больше титулов.

Выигрывать с клубом титулы – это самые важные цели, – заявил будущий форвард «Реала», выступающий за «Палмейрас».

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13 комментариев
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Как раз тебе и придётся испытать скоро, что такое лютая конкуренция : Вини, Родриго, Мбаппе, Браим, Гюлер, возможно Хоселу..
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Барса должна искать самых лучших судей в мире.Иначе из кризиса не выбраться и не построить вновь золотую эру
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Комплимент будущему коллеге и ничего более.
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Дядя Риго всё еще страдает:(
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Как же этого паразита стало много..
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Ответ Champions of the World
Хз Иногда в Реале оказываются совершенно "залётные" игроки типо Себальоса, Кепы, которые ну явно не тянут на статус "лучших" даже на замену
И даже эти залётные футболисты, иногда вносят свой вклад. В начале сезона Кепа был неплох да и помог Лунину с советами во время серии пенальти с Сити. Как и Себальос в прошлом сезоне, на какой-то отрезок показывал хороший уровень из за чего Модричу и Кроосу давали отдых
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Ответ yellow boy
Как раз тебе и придётся испытать скоро, что такое лютая конкуренция : Вини, Родриго, Мбаппе, Браим, Гюлер, возможно Хоселу..
Первый сезон его ждёт Кастилья.
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Ответ Зеленский
Барса должна искать самых лучших судей в мире.Иначе из кризиса не выбраться и не построить вновь золотую эру
Я болельщик Реала, но честно признаюсь хотел бы видеть сильную Барсу
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Ответ ZA.RMA
Дядя Риго всё еще страдает:(
Точно ли дядя ? Может он всё таки тётя ?)
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Ответ rachidibrahimov
Точно ли дядя ? Может он всё таки тётя ?)
Ну, очень глупо пытаться оскорбить мужчину статусом женщины(будто быть женщиной стыдно:/)

поэтому нет, все-таки «дядя»
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Ответ ZA.RMA
Ну, очень глупо пытаться оскорбить мужчину статусом женщины(будто быть женщиной стыдно:/) поэтому нет, все-таки «дядя»
Я не оскорбляю этим. Просто есть подозрения что он женщина
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