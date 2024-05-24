Эндрик о Мбаппе в «Реале»: «Лучший клуб мира всегда должен искать лучших на всех позициях. В команде победителей ни один игрок не представляет угрозы другому»

Эндрик высказался о потенциальном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

– Как возможное прибытие воспринимается издалека? Может ли оно стать угрозой?

– В команде победителей ни один игрок не представляет угрозы для другого. Лучший клуб мира всегда должен искать лучших на всех позициях, всегда.

Нахождение рядом с большими игроками и борьба с ними за свое место только заставит меня совершенствоваться, достичь более высокого уровня и выиграть больше титулов.

Выигрывать с клубом титулы – это самые важные цели, – заявил будущий форвард « », выступающий за «Палмейрас».