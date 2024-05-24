Мбаппе о будущем клубе: «Я не знаю. Если мама знает, спросите у нее»
Килиан Мбаппе не хочет говорить, в каком клубе продолжит карьеру.
У французского форварда спросили о будущем, упомянув его маму: «Твоя мать сказала, что все знают, куда ты идешь». Но это Мбаппе с улыбкой ответил: «Если она знает, спросите у нее, потому что я не знаю».
– Ты переходишь в «Реал»? – спросили у Мбаппе.
– Я ухожу из «ПСЖ». На данный момент это единственное, что можно знать, – ответил француз.
Пусть мама услышит,
Пусть мама придёт,
Пусть мама мне клуб непременно найдёт !