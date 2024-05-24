Мбаппе о будущем клубе: «Я не знаю. Если мама знает, спросите у нее»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Файза Ламари Футбол

Килиан Мбаппе не хочет говорить, в каком клубе продолжит карьеру.

У французского форварда спросили о будущем, упомянув его маму: «Твоя мать сказала, что все знают, куда ты идешь». Но это Мбаппе с улыбкой ответил: «Если она знает, спросите у нее, потому что я не знаю».

– Ты переходишь в «Реал»? – спросили у Мбаппе.

– Я ухожу из «ПСЖ». На данный момент это единственное, что можно знать, – ответил француз.

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13 комментариев
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Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мой будущий клуб журналистам назовет.
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Весь мир знает, а он - нет.
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всё - таки Спартак...
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проверьте его на ставки... темнит
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Вот все захохочат, когда в Баварию помимо Компани, придёт ещё и Мбаппе.
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Сюда отлично подходит песня Мамонтенка Шаинского:
Пусть мама услышит,
Пусть мама придёт,
Пусть мама мне клуб непременно найдёт !
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Живёт в одном доме с Абаскалем.
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Ответ Нурсултан Даулетбаев
Че он, не договорился насчет подписного гонорара? Торгуется кажется
А зачем?Там у него и так зп огромная будет
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