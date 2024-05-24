Ван Нистелрой о «Реале»: «7 игроков – лучшие в мире на своей позиции, не говоря про опыт Модрича. Не могу поверить в уход Крооса, но придет Мбаппе, и они построят отличную команду»

Теги Реал Мадрид Руд ван Нистелрой Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Тибо Куртуа Килиан Мбаппе Эдер Милитао Футбол

Руд ван Нистелрой высказался об уходе Тони Крооса и будущем «Реала».

Ранее 34-летний полузащитник мадридского клуба объявил, что завершит карьеру после Евро-2024.

– Каким вы видите будущее «Мадрида»?

– [Если смотреть на] потенциал игроков и их возраст... Но и то взаимодействие, которое они создали с такими игроками, как Кроос и Модрич, также важно.

В «Мадриде» семь игроков, которые, на мой взгляд, являются лучшими в мире на своей позиции, но и не стоит забывать опыт Модрича.

– Вы понимаете решение Крооса завершить карьеру?

– Для меня это невозможно. Этого не может быть... Впрочем, они собираются построить отличную команду, потому что теперь приходит Мбаппе, который молод, но уже имеет опыт. А еще возвращаются Куртуа, Милитао, – сказал бывший форвард «Реала».

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23 комментария
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Нистерлой сам был шикарным игроком кто застал тот помнит. Ну ,а на Реал нового сезона будет интересно посмотреть, и впишется вообще Мбаппе.
+21
-2
+19
Ответ Зеленский
Куртуа Карвахаль Рюдигер Беллингем Кроос Винисиус Они лучшие на своей позиции
Так же как и ты в кабинетах Макрона
+7
-2
+5
Больше зацепило про Крооса. Рановато уходит.
+6
-3
+3
Кроос это невозможное сделать возможным

Яркая, невероятная, волнующая, пугающая, но однозначно впечатляющая — статистика Тони

📊 | Если учитывать матчи во всех турнирах, Тони Кроос отдал 33,911 передач в составе «Мадрида», из которых 31,769 были точными.
Его нельзя заменить и это действительно пугает
+8
-6
+2
Ответ Министр всех
Нистерлой сам был шикарным игроком кто застал тот помнит. Ну ,а на Реал нового сезона будет интересно посмотреть, и впишется вообще Мбаппе.
В концовке сезона 06/07 он был одним из героев, за счёт которого Реал и добыл чемпионство в очень упорной борьбе
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Придёт Мбаппе, Эндрик, потом Дэвис и Йоро, потом ... - в общем построят новую команду.
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Ответ Иван Иванов
Откройте недостающие 4 позиции... что за интриги, ловкач а..))))
Куртуа, Рюдигер, Карвахаль, Кроос, Вальверде, Винисиус, Беллингем. Вероятно, Рууд имел ввиду их
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Ответ Bestman
Куртуа, Рюдигер, Карвахаль, Кроос, Вальверде, Винисиус, Беллингем. Вероятно, Рууд имел ввиду их
Тоже склоняюсь к этому..
Но тут надо учитывать что Руд просто набросил на вентилятор.. мог бы прямо сказать что да как. Абстракция, не болен
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Ответ Sergey
Исходя из слов этого Нидерландца, у Реала лучший состав из всех футбольных клубов Мира, 7 лучших футболистов в составе это около 65%, значит на состав любого другого клуба может приходиться 35% лучших футболистов, даже если этот клуб Манчестер Сити. Получается Реал, у которого гораздо сильнее состав, полтора матча из двух отбивался от Сити с более слабым составом. "Королевская игра", по другому и не скажешь.))) Противостояние с Лейпцигом тоже запомнилось "королевской игрой", почти гениальной.)))
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Ответ Sergey
Исходя из слов этого Нидерландца, у Реала лучший состав из всех футбольных клубов Мира, 7 лучших футболистов в составе это около 65%, значит на состав любого другого клуба может приходиться 35% лучших футболистов, даже если этот клуб Манчестер Сити. Получается Реал, у которого гораздо сильнее состав, полтора матча из двух отбивался от Сити с более слабым составом. "Королевская игра", по другому и не скажешь.))) Противостояние с Лейпцигом тоже запомнилось "королевской игрой", почти гениальной.)))
Он Голландец. а то звучит как неандерталец)
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Ответ Sergey
Хаха, предсказуемый сливка.
Как и твои желчные предсказуемые комментарии, кулесик ;)
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Ответ Sergey
Это не желочь, а правда. Тебе на правду нечем возразить. Вот и пишешь свой примитив.)))
Правда - это бестрофейник 23/24
Главное не захлебнись желчью своей :)
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Ответ ten Hag
Правда - это бестрофейник 23/24 Главное не захлебнись желчью своей :)
Аргументов у тебя нет, слива.)))
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