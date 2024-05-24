Ван Нистелрой о «Реале»: «7 игроков – лучшие в мире на своей позиции, не говоря про опыт Модрича. Не могу поверить в уход Крооса, но придет Мбаппе, и они построят отличную команду»
Руд ван Нистелрой высказался об уходе Тони Крооса и будущем «Реала».
Ранее 34-летний полузащитник мадридского клуба объявил, что завершит карьеру после Евро-2024.
– Каким вы видите будущее «Мадрида»?
– [Если смотреть на] потенциал игроков и их возраст... Но и то взаимодействие, которое они создали с такими игроками, как Кроос и Модрич, также важно.
В «Мадриде» семь игроков, которые, на мой взгляд, являются лучшими в мире на своей позиции, но и не стоит забывать опыт Модрича.
– Вы понимаете решение Крооса завершить карьеру?
– Для меня это невозможно. Этого не может быть... Впрочем, они собираются построить отличную команду, потому что теперь приходит Мбаппе, который молод, но уже имеет опыт. А еще возвращаются Куртуа, Милитао, – сказал бывший форвард «Реала».
Яркая, невероятная, волнующая, пугающая, но однозначно впечатляющая — статистика Тони
📊 | Если учитывать матчи во всех турнирах, Тони Кроос отдал 33,911 передач в составе «Мадрида», из которых 31,769 были точными.
Его нельзя заменить и это действительно пугает
Но тут надо учитывать что Руд просто набросил на вентилятор.. мог бы прямо сказать что да как. Абстракция, не болен
Главное не захлебнись желчью своей :)