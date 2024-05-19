Стефано Пиоли: «Милан» стал лучшей из «обычных» команд. Мое будущее обсуждают слишком долго, игрокам непросто, когда тренер в такой ситуации»

Стефано Пиоли считает, что «Милану» не хватило концентрации в игре с «Торино».

– Хотя результат слишком суровый, учитывая то, что они всего четырежды пробили в створ, мы не были в достаточной степени сосредоточены на навесах в первом тайме, отвлекались.

Мы проиграли многие дуэли, и игра пошла в таком направлении. Не то чтобы мы не играли в футбол, просто соперник был более сосредоточенным в ситуациях, определивших исход матча.

Мы стали лучшей из «обычных» команд в этом сезоне, и была одна команда, сделавшая нечто выдающееся. Мы выступили лучше остальных.

– Многие ожидают, что следующий матч станет вашим последним. Что вы чувствуете?

– Это последний матч сезона, а там – посмотрим. Люди обсуждают это многие месяцы, слишком долго, но команда выступала хорошо. Это было непросто, когда тренер находится в такой ситуации, так что я поздравляю игроков, – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sport Italia после поражения со счетом 1:3.