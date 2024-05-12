«Милану» интересен Почеттино, клуб рассмотрит аргентинца, если его уволят из «Челси» (La Repubblica)
Маурисио Почеттино может возглавить «Милан» .
«Россонери» по-прежнему находятся в поисках нового главного тренера.
Как сообщает Calciomercato со ссылкой на La Repubblica, список возможных кандидатов на замену Стефано Пиоли пополнил тренер «Челси» Маурисио Почеттино.
Утверждается, что аргентинец провел неоднозначный первый сезон во главе «синих», что привело к предположениям о его возможном увольнении.
Претендентами на пост тренера «Милана» также называются Сержиу Консейсау, Роберто Де Зерби, Марк ван Боммел, Антонио Конте и Паулу Фонсека.
Игра синих улучшается, если еще состав в порядок привести (взяв 1-2 центр напов и избавиться от лишних фланговых бегунов) + травмы залечить, то вполне можно строить команду с Почеттино.