«Милану» интересен Почеттино, клуб рассмотрит аргентинца, если его уволят из «Челси» (La Repubblica)

Маурисио Почеттино может возглавить «Милан» .

«Россонери» по-прежнему находятся в поисках нового главного тренера.

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на La Repubblica, список возможных кандидатов на замену пополнил тренер « » .

Утверждается, что аргентинец провел неоднозначный первый сезон во главе «синих», что привело к предположениям о его возможном увольнении.

Претендентами на пост тренера « » также называются , , Марк ван Боммел, Антонио Конте и Паулу Фонсека.