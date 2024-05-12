«Милану» интересен Почеттино, клуб рассмотрит аргентинца, если его уволят из «Челси» (La Repubblica)

Теги Милан Челси Стефано Пиоли премьер-лига Англия Марк ван Боммел серия А Италия Антонио Конте Сержиу Консейсау Роберто Де Дзерби Маурисио Почеттино Паулу Фонсека Футбол

Маурисио Почеттино может возглавить «Милан» .

«Россонери» по-прежнему находятся в поисках нового главного тренера.

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на La Repubblica, список возможных кандидатов на замену Стефано Пиоли пополнил тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

Утверждается, что аргентинец провел неоднозначный первый сезон во главе «синих», что привело к предположениям о его возможном увольнении.

Претендентами на пост тренера «Милана» также называются Сержиу Консейсау, Роберто Де Зерби, Марк ван Боммел, Антонио Конте и Паулу Фонсека.

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16 комментариев
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также рассмотрят Пепа, Карло и Артету, если они будут свободны летом
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Да не станет Челси убирать его.
Игра синих улучшается, если еще состав в порядок привести (взяв 1-2 центр напов и избавиться от лишних фланговых бегунов) + травмы залечить, то вполне можно строить команду с Почеттино.
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Традиционное донашивание за Челси?)
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Ответ Shikari
А он кроме ТТХ где-то что-то построил?
Сотон.
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Ответ Alexander Kiselev
Традиционное донашивание за Челси?)
Ну опыт-то хороший. Жиру, Пулишич, РЛЧ, Томори. Так почему бы и нет)
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Если?
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Если Поча дергать не будут, в Милане он сможет построить отличную команду. Этот Милан чем-то похож на его Шпоры.
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Думаю, он останется. Но не уверен, что это хорошо.
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Им надо брать нашего Пончеттино из Шанхая. Это топ тренер.
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Ответ Полуэктов Пётр
Да не станет Челси убирать его. Игра синих улучшается, если еще состав в порядок привести (взяв 1-2 центр напов и избавиться от лишних фланговых бегунов) + травмы залечить, то вполне можно строить команду с Почеттино.
Замена Джексона на футболиста уже даст огромный буст команде)
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Ответ Proper Chels
Сотон.
Да он там был год или сколько? Игру может какую-то поставил, но это не равно разгребать завалы в Челси и адаптировать существующих игроков по 50-60 млн под свои схемы
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Ответ Alexander Kiselev
Традиционное донашивание за Челси?)
у Челси было уже столько тренеров, что технически за ними много кто донашивает.
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Ответ SopTecret
как Анчелотти, например?
Как Пуля, Жиру или Чик)
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