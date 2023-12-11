Тихонов о «Краснодаре»: «Прагматизм при Ивиче дал результат. Галицкому такая игра не нравится, может быть, но место в таблице нравится всему городу»

Андрей Тихонов оценил игру «Краснодара» в текущем сезоне Мир РПЛ.

После победы над ЦСКА в 18-м туре (1:0) «Краснодар» стал лидером турнирной таблицы с 38 очками. Чемпионат возобновится в марте.

«Прагматизм, которого добился «Краснодар» с помощью , дает результат. Когда я работал в «Краснодаре», я говорил: «Если вы хотите выигрывать, нужно иногда выходить и играть, чтобы сохранять результат». Я говорил об этом руководителям. Мне отвечали: «Нет. У нас философия – только вперед».

Я выигрывал много. Я знаю, когда можно отстояться. Но философия «Краснодара» была такая, что мы не можем играть от обороны. При любом счете мы должны идти вперед, завоевывать болельщиков. Вопросов нет.

Посмотрите, что сделал Сергей Николаевич Галицкий: полный стадион, великолепная игра. Но в данный момент прагматизм решает больше. Может быть, Сергею Николаевичу не нравится такая игра, но место в таблице, наверное, нравится всему городу», – сказал бывший игрок «Спартака», входивший в тренерский штаб « » с 2014 по 2016 год.

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