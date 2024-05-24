Райс о том, что ест перед матчами: «4 блина с сиропом или медом. Богом клянусь, это лучшее блюдо. Оно дает мне мощнейший заряд энергии – поэтому я так много бегаю»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Деклан Райс Питание Футбол

Деклан Райс назвал блюдо, которое ест перед матчами.

«Блинчики. Перед игрой я ем четыре блина. С сиропом или медом. Богом клянусь, это лучшее блюдо – оно изменило этот сезон. Не верите, да?» – с улыбкой сказал полузащитник «Арсенала».

Он рассказал, что раньше ел рыбу с рисом перед играми, но диетолог «Арсенала» посоветовал ему перейти на другую пищу.

«Он сидел со своим айпадом и сказал: «Тебе нужно перестать есть это». Он попросил меня довериться ему и начать есть блинчики. Это самые обычные блинчики. Когда я пришел в клуб, я увидел, как игроки едят их, и подумал про себя: «Что здесь происходит?» Но, честно говоря, это изменило правила игры.

Я не понимаю, что за наука стоит за этим, что в них содержится или что-то в этом роде, но они дают мне мощнейший заряд энергии. Думаю, именно поэтому я так много бегаю по полю...

На самом деле это выходит из-под контроля. Если мы играем в 17:30, я иногда съедаю восемь блинов за день. Я ем немного за завтраком и беру добавку в 15:30 перед игрой», – добавил Райс

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9 комментариев
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Азар о том, что ел перед матчами: "Всё"
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Один из лучших опорников мира, долгой и славной карьеры ему
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Углеводы дают энергию
Ваш кэп
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Быстрые углеводы 👍
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То есть я правильно думаю? Что все диетологи всех клубов мира не правы? Тесто есть нужно и сладкие сиропы тоже? Тогда все забегает? Это главный секрет? ))) сарказм
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Блинчики на конопляном масле.
Огромный заряд энергии.
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С такой фамилией должен рис есть
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sugar daddy
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Ответ ten Hag
Углеводы дают энергию Ваш кэп
Рис тоже углевод .Я макароны ем за 2 часа до игр (любительский турнир ) и вообще четко
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