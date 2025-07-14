Аль-Хелайфи после 0:3: «Поздравляю «Челси». «ПСЖ» провел великолепный сезон, лучший в истории клуба, мы им гордимся. Это поражение пойдет нам на пользу»

Нассер Аль-Хелайфи назвал сезон «ПСЖ» великолепным, несмотря на 0:3 в финале КЧМ.

Парижский клуб в матче за трофей крупно проиграл «Челси», пропустив все три гола в первом тайме. Команда Луиса Энрике в сезоне-2024/25 выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции , а также впервые в истории победила в Лиге чемпионов .

«Поздравляю «Челси », они заслужили победу.

Мы можем гордиться тем, что сделали в этом сезоне. Мы хотели выиграть клубный чемпионат мира, но это сложно.

Футболисты отдали все силы, они устали. Мы провели очень хороший сезон, лучший в истории клуба. Гордимся игроками и персоналом.

Это поражение пойдет нам на пользу в следующем сезоне. Мы должны быть скромными. Мы были самой молодой командой на турнире.

Настало время отпуска, игроки смогут отдохнуть. Мы очень гордимся этим сезоном, он был великолепен. Да, мы проиграли в финале, но я горжусь командой», – сказал президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи .

«ПСЖ» после 0:3 в финале КЧМ: «Гордимся историческим сезоном. Путешествие только началось 🔴🔵»