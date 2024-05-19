Парлор – Троссарду: «Рад, что Мудрик перешел в «Челси» – иначе «Арсенал» не подписал бы тебя. Ты забивал очень важные голы – и этим напомнил мне Юнгберга»

Рэй Парлор обратился к игрокам «Арсенала» перед последним туром АПЛ.

Сегодня «канониры» встретятся с «Эвертоном» в 38-м туре чемпионата Англии. Они станут чемпионами, если одержат победу, а «Манчестер Сити» не обыграет «Вест Хэм».

«Вы, ребята, были великолепны в этом сезоне. Я был на «Эмирейтс» несколько раз в этом году, и наблюдал за матчами с воодушевлением. На стадионе была лучшая атмосфера, что я видел там. Болельщики знают, что вы по-настоящему стараетесь изо всех сил ради клуба. Связь между игроками и болельщиками отличная.

Первый крупный трофей всегда особенно важен. Когда вы выигрываете его в одной команде, вы чувствуете, что добиваетесь успеха вместе. Наш первый титул был в 1998 году – под руководством Арсена Венгера. После этого начинаешь чувствовать, что практически каждый сезон можешь бороться за трофеи.

выиграл Кубок Англии в свой первый сезон, но это совершенно новая команда. У этих ребят хороший возраст, и они могут быть вместе долгое время. Завоевание этого первого трофея станет огромным плюсом. «Манчестер Сити» – это своего рода машина, они знают, как выигрывать трофеи, и это то, к чему « » нужно вернуться. Кажется, что это действительно происходит.

Продолжайте верить в свои способности. Сохраняйте сплоченность в команде. Это очень важно, поскольку в одном матче можно выпустить только 11 игроков, но весь состав очень важен на протяжении всего сезона.

Мы стали непобедимыми, потому что у нас была очень сильная команда, и если ты не играл, то помогал тем, кто играл. Продолжайте стараться совершенствоваться. Продолжайте слушать тренера. Продолжайте стремиться к лучшему и усердно работать. Я действительно верю, что у этой группы игроков есть все, чтобы добиться успеха и регулярно выигрывать трофеи.

Несколько слов о полузащитниках, игроках моей прежней позиции. , ты показал топ-класс. Я знаком с Марком Ноблом, и он сказал мне, что ты блестяще справлялся с работой в раздевалке, что у тебя выдающийся уровень энергии, и то, что ты делал до сих пор, просто великолепно.

Ты сделал большой шаг вперед в самых важных матчах. Ты можешь забивать больше голов, чтобы стать совершенным полузащитником. В наши дни люди любят разделять полузащитников на опорных и атакующих, но ты можешь играть бокс-ту-бокс. Когда я играл в центре поля и передо мной было свободное пространство, я забегал в него и ожидал, что мой партнер по команде подстрахует меня.

«Арсенал» будет присматриваться к игрокам полузащиты, чтобы усилить эту линию в следующем сезоне, так что интересно наблюдать за развитием событий.

, ты был великолепен. Ты можешь отдавать передачи в стиле Денниса Бергкампа, когда партнеры занимают отличные позиции в сложных ситуациях, и выходят [из-под опеки] благодаря технике.

Я должен упомянуть Леандро Троссарда. Я очень рад, что Михаил Мудрик перешел в « », иначе мы бы не подписали тебя. Ты забивал очень важные голы – и этим напомнил мне Фредди Юнгберга! Эти игроки очень важны. Вы хорошо проявили себя.

Парни, в прошлом сезоне вы были близки к победе, а в этом поднялись на новый уровень. Бороться на равных с «Манчестер Сити» весь сезон и «Ливерпулем» до тех пор, пока он не выбыл из гонки, – это действительно впечатляет. Если мы сможем сохранить всех игроков и летом купим еще нескольких качественных футболистов, это будет здорово. Владелец знает, что у него есть правильный тренер, и при дополнительных инвестициях у него есть все шансы на чемпионство в следующем году.

Я посещу последний матч в воскресенье. Трудно надеяться на титул, когда «Сити» играет дома в последнем туре, но в футболе никогда не знаешь наверняка. Иногда эта старая игра бывает странной. Что бы ни случилось, мы все очень гордимся.

Рэй», – написал бывший хавбек «Арсенала».