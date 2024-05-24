В «Байере» считают, что Алонсо возглавит «Реал» в 2025-м (Relevo)
В «Байере» ожидают, что Хаби Алонсо уйдет в «Реал» через год.
По информации Relevo, клуб из Леверкузена полагает, что Алонсо, занимающий пост главного тренера, однажды возглавит «Реал» – вероятно, в 2025 году.
Мадридцы, в свою очередь, заинтересованы в приглашении испанского специалиста в будущем. Они считают Алонсо идеальным тренером для развития молодой команды.
Отмечается, что в «Реале» не ожидали, что этот сезон будет настолько успешным. Если в следующем сезоне команда под руководством Карло Анчелотти продолжит добиваться таких результатов, то вопрос о назначении Алонсо будет отложен до истечения срока контракта итальянского тренера. Соглашение с Анчелотти рассчитано до 2026 года.
Но Анчелотти пока эту игру на nightmare проходит)
Разумеется здесь ни слова о Карло из уважения к его работе. Все эти размышления действительны лишь при условиях прекращения сотрудничества с ним по каким-то причинам.
Тогда можно будет утверждать хватит ли потенциала Алонсо возглавить такой сложный клуб как Реал.