В «Байере» считают, что Алонсо возглавит «Реал» в 2025-м (Relevo)

В «Байере» ожидают, что Хаби Алонсо уйдет в «Реал» через год.

По информации Relevo, клуб из полагает, что Алонсо, занимающий пост главного тренера, однажды возглавит « » – вероятно, в 2025 году.

Мадридцы, в свою очередь, заинтересованы в приглашении испанского специалиста в будущем. Они считают идеальным тренером для развития молодой команды.

Отмечается, что в «Реале» не ожидали, что этот сезон будет настолько успешным. Если в следующем сезоне команда под руководством продолжит добиваться таких результатов, то вопрос о назначении Алонсо будет отложен до истечения срока контракта итальянского тренера. Соглашение с Анчелотти рассчитано до 2026 года.