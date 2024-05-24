В «Байере» считают, что Алонсо возглавит «Реал» в 2025-м (Relevo)

Теги Байер Карло Анчелотти Хаби Алонсо бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Футбол

В «Байере» ожидают, что Хаби Алонсо уйдет в «Реал» через год.

По информации Relevo, клуб из Леверкузена полагает, что Алонсо, занимающий пост главного тренера, однажды возглавит «Реал» – вероятно, в 2025 году. 

Мадридцы, в свою очередь, заинтересованы в приглашении испанского специалиста в будущем. Они считают Алонсо идеальным тренером для развития молодой команды.

Отмечается, что в «Реале» не ожидали, что этот сезон будет настолько успешным. Если в следующем сезоне команда под руководством Карло Анчелотти продолжит добиваться таких результатов, то вопрос о назначении Алонсо будет отложен до истечения срока контракта итальянского тренера. Соглашение с Анчелотти рассчитано до 2026 года. 

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26 комментариев
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Алонсо проиграл в финале Еврокубка, тренеры реала себе такого не позволяют)
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Ответ Homelander_666
Мечтать не вредно. Карло великолепно работает, поэтому не вижу ни одной причины для смены тренера. Позор тем болельщикам Реала, которые жаждут ухода Карло ради прихода Алонсо.
Да это глоры и дети)
+9
-2
+7
Мечтать не вредно. Карло великолепно работает, поэтому не вижу ни одной причины для смены тренера. Позор тем болельщикам Реала, которые жаждут ухода Карло ради прихода Алонсо.
+8
-3
+5
Ответ marshalericsson1357
Алонсо проиграл в финале Еврокубка, тренеры реала себе такого не позволяют)
Анчелотти проиграл стамбульский финал
+7
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+4
И зачем этот физрук Реалу?
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0
+2
Зачем вообще кто-то должен приходить,если Анчелотти+Анчелотти младший+Пинтус хорошо справляются?Они выживали с травматичным старым составом и короткой скамейкой все эти годы и брали трофеи,а на всё готовенькое с Мбаппе в составе должен прийти Алонсо?
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Анчелотти такой: 🤨🤨🤨
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Ответ ScorpionN***
2-3 неудачных матча у Анчелотти и болельщики будут называть его физруком
Это не болельщики, а глоры.
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Ответ Игорь Новиков
Да это глоры и дети)
Так и есть+переживающие за Мадрид Фаны других клубов, которые полгода утверждали, что Реалу нужно гнать Вини ради Мбаппе:)
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Ответ Xm.md
И зачем этот физрук Реалу?
Физруки не ставят рекорды по безпроигрышным сериям.
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Зидана верните
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Ответ Homelander_666
Мечтать не вредно. Карло великолепно работает, поэтому не вижу ни одной причины для смены тренера. Позор тем болельщикам Реала, которые жаждут ухода Карло ради прихода Алонсо.
Есть просто такие, что считают Анчи физруком и недостойным Реала, и говорят это на серьёзе.
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Ответ ScorpionN***
2-3 неудачных матча у Анчелотти и болельщики будут называть его физруком
Есть кадры, которые и сейчас так считают.
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Ответ Игорь Новиков
Анчелотти такой: 🤨🤨🤨
Правильно это дичь полная, лучше.... Ну не знаю видео с манульчиками посмотреть.
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Ответ Artem15
Анчелотти проиграл стамбульский финал
Не во главе Реала ))
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Ответ marshalericsson1357
Алонсо проиграл в финале Еврокубка, тренеры реала себе такого не позволяют)
Но 51 матч без поражений всё равно рекорд
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Анчелотти ведёт Реал к своему третьему кубку Лиги Чемпионов, и если все пойдет отлично, то Карло сто процентов до работает свой контракт, а там видно будет. Алонсо возглавит Реал в будущем, это даже не обсуждается, но сватать его в команду, когда итальянец у руля идеально справляется не есть гуд.
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На Карло, конечно, чудовищное давление. Стоит пару ничеек сгонять,как идут разговоры о сменщике. А иногда, как сейчас, вообще на пустом месте.
Но Анчелотти пока эту игру на nightmare проходит)
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Не знаю. С Алонсо вариант, может, и не плох, но лично я очень хотел бы увидеть Клоппа в Реале. Как раз он год собирается отдыхать. Никаких слухов по этому поводу никогда особо не слышал, но уж очень классную работу он и в Боруссии, и в Ливерпуле проделал. Действительно очаровывающую, не без спадов и изъянов, конечно. Но та аура и единение, которые были у этих команд и болельщиков с ним, восхищают. Да, Реал это другое в определённом смысле и неизвестно, интересно ли это ему самому. Но с теми ресурсами, которые ему будут доступны очень интересно, что могло бы получиться. Таких возможностей у него до этого не было. Алонсо ещё молод, если путь в Реал есть, рано или поздно он по нему пройдёт. А Клопп если вообще думает тренировать в Испании, то упускать его нельзя ))
Разумеется здесь ни слова о Карло из уважения к его работе. Все эти размышления действительны лишь при условиях прекращения сотрудничества с ним по каким-то причинам.
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Посмотрим на Алонсо через год.
Тогда можно будет утверждать хватит ли потенциала Алонсо возглавить такой сложный клуб как Реал.
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