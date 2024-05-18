Каранка считает Алонсо тренером года в Европе: «Все знали, что он многообещающий специалист, учитывая, каким он был на поле и вне его. Это не случайность»

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Айтор Каранка Футбол

Айтор Каранка оценил работу Хаби Алонсо в «Байере».

Можно ли назвать Хаби Алонсо тренером года в Европе?

– Без сомнения. Все знали, что он многообещающий тренер, учитывая, каким он был на поле и вне его. Я из тех, кому посчастливилось побывать в его команде и увидеть, как он работает, побыть с ним рядом, и я понимаю, что это не случайность.

Вместе с Фернандо Карро он создал большую семью. Когда идешь по стадиону или по тренировочному комплексу, тебя принимают как своего. Это передается на поле, и к этому нужно добавить знания и страсть, которыми обладает Хаби, – сказал бывший защитник «Реала».

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3 комментария
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Адназначна, Алонсо
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Unbeaten по итогам сезона (топ-10 Чемпионатов):

🇺🇦 Динамо Киев - 3х (1999/2000, 2006/2007, 2014/2015)
🇵🇹 Порту - 2х (2010/2011, 2012/2013)
🇩🇪 Байер - 2023/2024
🇮🇹 Ювентус - 2011/2012
🇬🇧 Арсенал - 2003/2004
🇺🇦 Шахтёр - 2001/2002
🇳🇱 Аякс - 1994/1995
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Хави, Пирло, Лэмпапд тоже были великолепными на поле, но они не смогли стать такими же тренерами
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