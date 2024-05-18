Каранка считает Алонсо тренером года в Европе: «Все знали, что он многообещающий специалист, учитывая, каким он был на поле и вне его. Это не случайность»
Айтор Каранка оценил работу Хаби Алонсо в «Байере».
– Можно ли назвать Хаби Алонсо тренером года в Европе?
– Без сомнения. Все знали, что он многообещающий тренер, учитывая, каким он был на поле и вне его. Я из тех, кому посчастливилось побывать в его команде и увидеть, как он работает, побыть с ним рядом, и я понимаю, что это не случайность.
Вместе с Фернандо Карро он создал большую семью. Когда идешь по стадиону или по тренировочному комплексу, тебя принимают как своего. Это передается на поле, и к этому нужно добавить знания и страсть, которыми обладает Хаби, – сказал бывший защитник «Реала».
«Байер» провел 51 матч без поражений со старта сезона – 42 победы, 9 ничьих
«Байер» – первый клуб в истории Бундеслиги, прошедший сезон без поражений
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