«Ливерпуль» лидирует в АПЛ по решениям ВАР, принятым не в его пользу в этом сезоне. «Тоттенхэм» занял бы 4-е место без ошибок, «Вилла» была бы 5-й

«Ливерпуль» пострадал сильнее всех из-за ошибок ВАР в этом сезоне АПЛ.

Независимая комиссия по ключевым инцидентам в матчах зафиксировала 31 ошибку ВАР в нынешнем сезоне АПЛ.

Сильнее всех пострадал «Ливерпуль» – судьи ВАР вынесли 4 ошибочных решения не в пользу команды тренера Юргена Клоппа.

Противоположная ситуация у «Астон Виллы» – судьи вынесли 3 ошибочных решения в пользу команды. В пользу « » также вынесено 3 ошибочных решения, однако вместе с этим судьи дважды ошиблись не в пользу команды под руководством Криса Уайлдера.

У « » и « » по 2 ошибочных решениях ВАР в пользу этих клубов.

Изображение: espn.com

Если бы ошибок ВАР не было, « » получил бы на три очка больше. В то же время у «Астон Виллы» было бы меньше на 2 очка, и клуб опустился бы на 5-е место, « » был бы 4-м из-за корректировки разницы мячей и попал бы в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Изображение: espn.com

В нынешнем сезоне АПЛ система VAR ошиблась 31 раз. Больше всех пострадал «Ливерпуль»