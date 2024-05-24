«Ливерпуль» лидирует в АПЛ по решениям ВАР, принятым не в его пользу в этом сезоне. «Тоттенхэм» занял бы 4-е место без ошибок, «Вилла» была бы 5-й

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«Ливерпуль» пострадал сильнее всех из-за ошибок ВАР в этом сезоне АПЛ.

Независимая комиссия по ключевым инцидентам в матчах зафиксировала 31 ошибку ВАР в нынешнем сезоне АПЛ.

Сильнее всех пострадал «Ливерпуль» – судьи ВАР вынесли 4 ошибочных решения не в пользу команды тренера Юргена Клоппа. 

Противоположная ситуация у «Астон Виллы» – судьи вынесли 3 ошибочных решения в пользу команды. В пользу «Шеффилда» также вынесено 3 ошибочных решения, однако вместе с этим судьи дважды ошиблись не в пользу команды под руководством Криса Уайлдера. 

У «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» по 2 ошибочных решениях ВАР в пользу этих клубов. 

Изображение: espn.com

Если бы ошибок ВАР не было, «Ноттингем» получил бы на три очка больше. В то же время у «Астон Виллы» было бы меньше на 2 очка, и клуб опустился бы на 5-е место, «Тоттенхэм» был бы 4-м из-за корректировки разницы мячей и попал бы в Лигу чемпионов на следующий сезон. 

Изображение: espn.com

В нынешнем сезоне АПЛ система VAR ошиблась 31 раз. Больше всех пострадал «Ливерпуль»

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9 комментариев
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Было много моментов, когда должны были смотреть на ВАР особенно в играх с шити. Но делать этого конечно же не стали.
+11
-4
+7
Тот не назначенный пенальти в пользу Ливерпуля в матче с Сити по сути и решил судьбу чемпионства, если так подумать

Но с другой стороны игрок Сити без злого умысла ударил шипами в грудь Мак Аллистеру. Уверен, что он не хотел так поступать, да и независимая комиссия АПЛ в итоге подтвердила чистоту помыслов Доку!

В общем, Сити народный чемпион! Громогласное УРА, целых 115 раз
+6
-2
+4
Ответ mArty-.-
4 ошибки против Ливерпуля, но 0 компенсированных очков в новой таблице? Ага, как скажете
Еще бы посчитать все решения, где 50 на 50 или около того без подключения ВАР) В некоторых матчах просто жуть была.
Ну и в целом посчитать косяки за несколько лет, особенно, когда Ситька брала свои регулярные чемпики
+6
-3
+3
Кто бы сомневался, со времен Уэбба Ливерпуль топят,
+3
-2
+1
Ответ mArty-.-
4 ошибки против Ливерпуля, но 0 компенсированных очков в новой таблице? Ага, как скажете
Гол Диаса курам это уже как минимум +1 очко, но в лиге коррупционеров другая математика.
+2
-1
+1
4 ошибки против Ливерпуля, но 0 компенсированных очков в новой таблице? Ага, как скажете
+1
-1
0
Зря Доминатор выходит на судей гнал
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бы
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После драки кулаками не машут. Если бы Вар сработал по другому, игры бы тоже по другому развивались
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