«Ливерпуль» лидирует в АПЛ по решениям ВАР, принятым не в его пользу в этом сезоне. «Тоттенхэм» занял бы 4-е место без ошибок, «Вилла» была бы 5-й
«Ливерпуль» пострадал сильнее всех из-за ошибок ВАР в этом сезоне АПЛ.
Независимая комиссия по ключевым инцидентам в матчах зафиксировала 31 ошибку ВАР в нынешнем сезоне АПЛ.
Сильнее всех пострадал «Ливерпуль» – судьи ВАР вынесли 4 ошибочных решения не в пользу команды тренера Юргена Клоппа.
Противоположная ситуация у «Астон Виллы» – судьи вынесли 3 ошибочных решения в пользу команды. В пользу «Шеффилда» также вынесено 3 ошибочных решения, однако вместе с этим судьи дважды ошиблись не в пользу команды под руководством Криса Уайлдера.
У «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» по 2 ошибочных решениях ВАР в пользу этих клубов.
Изображение: espn.com
Если бы ошибок ВАР не было, «Ноттингем» получил бы на три очка больше. В то же время у «Астон Виллы» было бы меньше на 2 очка, и клуб опустился бы на 5-е место, «Тоттенхэм» был бы 4-м из-за корректировки разницы мячей и попал бы в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Изображение: espn.com
В нынешнем сезоне АПЛ система VAR ошиблась 31 раз. Больше всех пострадал «Ливерпуль»
Но с другой стороны игрок Сити без злого умысла ударил шипами в грудь Мак Аллистеру. Уверен, что он не хотел так поступать, да и независимая комиссия АПЛ в итоге подтвердила чистоту помыслов Доку!
В общем, Сити народный чемпион! Громогласное УРА, целых 115 раз
Ну и в целом посчитать косяки за несколько лет, особенно, когда Ситька брала свои регулярные чемпики