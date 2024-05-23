Михаил Кержаков о 30-м туре РПЛ: «В истории футбола не раз бывали чрезвычайно драматические развязки. Все еще возможно»

Теги Зенит Ростов Михаил Кержаков премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Михаил Кержаков высказался о развязке сезона Мир РПЛ.

В 30-м туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Ростовом». 

– Удается ли при подготовке к матчу с «Ростовом» выбросить из головы закрученную ситуацию в чемпионской гонке?

– За себя скажу – до конца не удается. Но это добавляет определенное количества адреналина. Думаю, он подействует в нужную сторону. Понятно, что многие в команде оказались в такой ситуации впервые. В том числе и я. Но в субботу мы в первую очередь будем думать о нашей игре. Потом уже о том, как сыграли соперники. Понимаем, что не от нас все зависит. Однако нам надо обыгрывать «Ростов», а это тоже сделать будет непросто.

– После матча в Грозном автор пяти голов Матео Кассьерра не раз сказал о том, что не слишком радовался голам. В том числе потому, что понимал – не все зависит от команды. «Зенит» уже принял эту ситуацию?

– Мы считаем, что все еще возможно. Тем более, что в истории футбола не раз бывали чрезвычайно драматические развязки. Да и голам в Грозном я бы не сказал, что мы не радовались.

– Что в матче с «Ростовом» выйдет для «Зенита» на первый план?

– Психология. Но в плане самой игры надо еще посмотреть, кто выйдет на поле у «Ростова», как они станут играть. На моей памяти с этой командой был только один матч, когда мы крупно выиграли. А все остальные получались очень напряженными. Просто не будет и на этот раз. Однако в любом случае станем отталкиваться от своей игры, – сказал вратарь «Зенита».

Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице за один тур до завершения чемпионата России. Отставание от «Динамо» составляет 2 очка. 

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