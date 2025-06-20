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Маскерано о Месси после 2:1 с «Порту»: «Лео показывает нам, как нужно бороться, тянет «Интер Майами» вперед. Прежде всего он помогает своим заразительным настроем и духом победителя»

Хавьер Маскерано сказал, что Лионель Месси вдохновляет «Интер Майами».

37-летний аргентинский форвард принес клубу из США победу в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с «Порту» (2:1), забив гол со штрафного. 

«Это игрок, который показывает нам, как нужно бороться. Он по-прежнему голоден и хочет продолжать соревноваться. 

Даже в последние минуты, уставший, с ушибом, он старался помогать команде любым способом, каким мог – в атаке и в защите – чтобы добиться результата. Он тянет команду вперед. 

Мы знаем, что его присутствие дает нам преимущество. Но прежде всего он помогает нам своим заразительным настроем, своим духом победителя», – сказал главный тренер «Интер Майами». 

Месси забил победный идеальным штрафным! «Интер Майами» близок к плей-офф КЧМ

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ФИФА
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