Аршавин сообщил о продлении контракта с «Зенитом» на 2 года: «Все нормально, все подписано. Все то же самое»

Андрей Аршавин продлил контракт с «Зенитом» на 2 года.

44-летний управленец занимает должность заместителя председателя правления клуба по спортивному развитию с января 2022 года.

«Все нормально, все подписано. Контракт на два года. Все то же самое», – сказал Аршавин в кулуарах ПМЭФ-2025.

В качестве игрока Аршавин выступал за «Зенит » в периоды с 1999 по 2008 и с 2013 по 2015 год.

В составе клуба из Санкт-Петербурга он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.