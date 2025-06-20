Аршавин сообщил о продлении контракта с «Зенитом» на 2 года: «Все нормально, все подписано. Все то же самое»
Андрей Аршавин продлил контракт с «Зенитом» на 2 года.
44-летний управленец занимает должность заместителя председателя правления клуба по спортивному развитию с января 2022 года.
«Все нормально, все подписано. Контракт на два года. Все то же самое», – сказал Аршавин в кулуарах ПМЭФ-2025.
В качестве игрока Аршавин выступал за «Зенит» в периоды с 1999 по 2008 и с 2013 по 2015 год.
В составе клуба из Санкт-Петербурга он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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