Слишкович о 0:0: «Пари НН» не смотрел на ворота «Спартака», им не было интересно забить. Они решили так играть – это нормально. Мы свои моменты не создали»

Владимир Слишкович прокомментировал результат матча с «Пари НН».

« » в гостях сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) в 27-м туре Мир .

«Не могу сказать, что игроки не готовы бороться психологически за титул. Если возьмем сейчас игру против «Факела» или «Урала», обе команды хотели играть. Сегодня « » хотел очко. Они защищали себя, особенно во втором тайме.

Давайте честно, «Пари НН» не смотрел на наши ворота. Им было неинтересно. У них было два-три момента для контратаки, но наши игроки их остановили. Им не было интересно забить гол. Они хотели очко. Я все это понимаю.

«Пари НН» проиграли шесть матчей подряд. Пришел новый тренер – мотивация, игроки хотят показать себя. Они решили так играть, и это нормально. К сожалению, мы свои моменты не создали», – сказал исполняющий обязанности главного тренера « » .