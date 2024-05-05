Слишкович о 0:0: «Пари НН» не смотрел на ворота «Спартака», им не было интересно забить. Они решили так играть – это нормально. Мы свои моменты не создали»

Теги Спартак премьер-лига Россия Пари НН Чемпионат.com Владимир Слишкович Футбол

Владимир Слишкович прокомментировал результат матча с «Пари НН».

«Спартак» в гостях сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

«Не могу сказать, что игроки не готовы бороться психологически за титул. Если возьмем сейчас игру против «Факела» или «Урала», обе команды хотели играть. Сегодня «Пари НН» хотел очко. Они защищали себя, особенно во втором тайме.

Давайте честно, «Пари НН» не смотрел на наши ворота. Им было неинтересно. У них было два-три момента для контратаки, но наши игроки их остановили. Им не было интересно забить гол. Они хотели очко. Я все это понимаю.

«Пари НН» проиграли шесть матчей подряд. Пришел новый тренер – мотивация, игроки хотят показать себя. Они решили так играть, и это нормально. К сожалению, мы свои моменты не создали», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович.

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13 комментариев
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Все по делу, они выбрали такую тактику и это их право, как взломать - это головная боль их соперника, а не их самих. Так что Слишкович выдал очередную базу. Надо смотреть на себя.
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Антифутбол от Пари НН, если кому то нравятся такие команды, то ради Бога, сегодня не залетело в их ворота, в следующем матче накидает кто нибудь другой полное лукошко
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Ответ Mihail0910
Антифутбол от Пари НН, если кому то нравятся такие команды, то ради Бога, сегодня не залетело в их ворота, в следующем матче накидает кто нибудь другой полное лукошко
Ну НН сейчас не о качестве думать надо, а о том, как сохраниться в рпл.
Сыграли как могли и выжали почти максимум.
А КБ надо учиться с такими командами играть.
Помниться, как при Каррере как раз такие матчи вытаскивали раз за разом.
В этом и отличие основное.
+6
-2
+4
Первый раз за много туров РПЛ просто уснул на втором тайме. О многом говорит
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0
+1
Ответ Mihail0910
Стоя у своих ворот весь матч тяжело будет сохранить прописку в рпл.
Ну, там конкурентов вагон. Факел ничем не лучше. Урал поражает своей никчëмностью. Оренбургу уже даже их искусственное поле не помогает...
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думаю после весенних матчей , срочно нужно в ссылку в дубль отправлять Зиньковского и Умярова.
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Ответ sepa39
Ну НН сейчас не о качестве думать надо, а о том, как сохраниться в рпл. Сыграли как могли и выжали почти максимум. А КБ надо учиться с такими командами играть. Помниться, как при Каррере как раз такие матчи вытаскивали раз за разом. В этом и отличие основное.
У Массимо игроки были на два порядка сильнее а то и на три....
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