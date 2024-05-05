Слишкович о 0:0: «Пари НН» не смотрел на ворота «Спартака», им не было интересно забить. Они решили так играть – это нормально. Мы свои моменты не создали»
Владимир Слишкович прокомментировал результат матча с «Пари НН».
«Спартак» в гостях сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.
«Не могу сказать, что игроки не готовы бороться психологически за титул. Если возьмем сейчас игру против «Факела» или «Урала», обе команды хотели играть. Сегодня «Пари НН» хотел очко. Они защищали себя, особенно во втором тайме.
Давайте честно, «Пари НН» не смотрел на наши ворота. Им было неинтересно. У них было два-три момента для контратаки, но наши игроки их остановили. Им не было интересно забить гол. Они хотели очко. Я все это понимаю.
«Пари НН» проиграли шесть матчей подряд. Пришел новый тренер – мотивация, игроки хотят показать себя. Они решили так играть, и это нормально. К сожалению, мы свои моменты не создали», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович.
Сыграли как могли и выжали почти максимум.
А КБ надо учиться с такими командами играть.
Помниться, как при Каррере как раз такие матчи вытаскивали раз за разом.
В этом и отличие основное.