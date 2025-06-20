Магомед Оздоев: «Ни у «Зенита», ни у любой другой команды топ-5 РПЛ не было бы шансов в ЛЧ. Абсолютно!»

Магомед Оздоев считает, что клубы РПЛ не смогли бы конкурировать в Лиге чемпионов.

На данный момент российский полузащитник выступает за греческий ПАОК.

– «Зенит» бы обыграл твой ПАОК?

– Думаю, был бы равный матч.

Но в Лиге чемпионов ни у «Зенита», ни у любой другой команды топ-5 РПЛ не было бы шансов. Абсолютно!

Возможно, из-за того, что российские клубы пока не играют в еврокубках – разница в уровне перестала ощущаться. Но поверь мне: за последние годы эта разница стала еще очевиднее.

Мы с ПАОКом в этом году играли в квалификации ЛЧ против «Мальме». И это совершенно не тот «Мальме», который мы с «Зенитом » разрывали 4:0.

Интенсивность на сумасшедшем уровне – там вся команда бежит, борется. В таких реалиях российским клубам было бы очень непросто, – сказал Магомед Оздоев .