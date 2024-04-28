Лишь Гвардиола, Моуринью, Клопп и Фергюсон быстрее Артеты выиграли 100 матчей в АПЛ
Победа над «Тоттенхэмом» стала юбилейной для Микеля Артеты.
Испанец выиграл 100 матчей на посту главного тренера «Арсенала». На это у него ушло 169 игр.
За меньшее количество матчей этой отметки достигли лишь четыре специалиста: Пеп Гвардиола (134), Жозе Моуринью (142), Юрген Клопп (159) и Алекс Фергюсон (162). Арсен Венгер одержал 100 побед в 179 матчах.
АПЛ именно за "свои" сезоны ведет отсчет, вокруг этого всё построено - до 1992 у АПЛ нет прав на футбольную часть, ни видео в подборки лучших голов не включишь ничего
Хм… но я ленивый)
Хотя Пеп и тут, наверное, найдет как обогнать на дистанции 😄🙈