Лишь Гвардиола, Моуринью, Клопп и Фергюсон быстрее Артеты выиграли 100 матчей в АПЛ

Победа над «Тоттенхэмом» стала юбилейной для Микеля Артеты.

Испанец выиграл 100 матчей на посту главного тренера « ». На это у него ушло 169 игр.

За меньшее количество матчей этой отметки достигли лишь четыре специалиста: (134), (142), (159) и (162). Арсен Венгер одержал 100 побед в 179 матчах.