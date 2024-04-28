Лишь Гвардиола, Моуринью, Клопп и Фергюсон быстрее Артеты выиграли 100 матчей в АПЛ

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Победа над «Тоттенхэмом» стала юбилейной для Микеля Артеты.

Испанец выиграл 100 матчей на посту главного тренера «Арсенала». На это у него ушло 169 игр.

За меньшее количество матчей этой отметки достигли лишь четыре специалиста: Пеп Гвардиола (134), Жозе Моуринью (142), Юрген Клопп (159) и Алекс Фергюсон (162). Арсен Венгер одержал 100 побед в 179 матчах.

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22 комментария
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но, в отличии от артеты, апл они взяли)
+31
-4
+27
почтм весь топ лучших коучей в истории апл
+8
-2
+6
Впечатляет. Учитывая что работа в Арсенале тренерский дебют Артеты. Все остальные приходили уже с богатым опытом, чемпионским в том числе.
+6
0
+6
при том, что Артета первые 3 сезона на 8-8-5 местах завершил
+6
-1
+5
Учитывая какой Арсенал он возглавил и перестройку это выдающийся результат. Сейчас Арсенал реальная мощь в АПЛ. Кто бы мог подумать что у него получится в позапрошлом сезоне в 8 стартовых игр без побед). Или сколько там было. Только ленивый не критиковал Артету, в том числе и я).
+5
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+5
Ответ gninnur esrever*
Фергюссон? Он то тут как, первые три сезона ваще болтался в середине.
Фергюсон заступил в 1986, АПЛ стартовала в 1992

АПЛ именно за "свои" сезоны ведет отсчет, вокруг этого всё построено - до 1992 у АПЛ нет прав на футбольную часть, ни видео в подборки лучших голов не включишь ничего
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+4
Ответ Reservoir Cat
Впечатляет. Учитывая что работа в Арсенале тренерский дебют Артеты. Все остальные приходили уже с богатым опытом, чемпионским в том числе.
Очень согласен
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Ответ LifeStream
Но в целом хорошо, что кренке неожиданно долго терпел всю эту перестройку, я меня это было большой внезапностью
Так в этом и вся соль. Результата не было, много кого он выгнал, накупил. И в 2 или даже 3 сезон такой провал со старта. Хотя в конце предыдущего сезона играли не плохо. Была не плохая серия побед. Но вот новый сезон и команда вообще никакая. Это действительно удивительно что он остался у руля. И такой прогресс после этого. Банально против Баварии не хватило только опыта таких матчей. Сейчас Арсенал гораздо круче. По настоящему топ.
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Ответ Виталий Ан
Ну не знаю. Такого старта вообще не припомню у топ6.
Но в целом хорошо, что кренке неожиданно долго терпел всю эту перестройку, я меня это было большой внезапностью
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Ответ Виталий Ан
Ну не знаю. Такого старта вообще не припомню у топ6.
Ну там видимо, что он как пришел, то сразу с раздевалкой было недопонимание. Игроки не понимали почему нами управляет чел, который только закончил карьеру и при этом не суперзвезда, а артета не понимал почему у игроков такие зарплаты, а они играют как гуано. Ну а потом игроки поняли, что если совсем играть не будут, то уедут сначала в резерв, а потом в условный узбекистан, ну и чистку состава уже пошла и они хотели подольше получать норм зп.
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Ответ Виталий Ан
Ну не знаю. Такого старта вообще не припомню у топ6.
У него было 3 поражения на старте из 3, и если было бы 4, то он, скорее всего, подал бы в отставку. Об этом рассказывали в сериале
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Ответ LifeStream
Хм, я артету не критиковал, перестройка был видна, процесс шел. Хм… но я ленивый)
Ну не знаю. Такого старта вообще не припомню у топ6.
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Ответ Виталий Ан
Учитывая какой Арсенал он возглавил и перестройку это выдающийся результат. Сейчас Арсенал реальная мощь в АПЛ. Кто бы мог подумать что у него получится в позапрошлом сезоне в 8 стартовых игр без побед). Или сколько там было. Только ленивый не критиковал Артету, в том числе и я).
Хм, я артету не критиковал, перестройка был видна, процесс шел.
Хм… но я ленивый)
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Ответ IntoTheRainBow
Фергюсон заступил в 1986, АПЛ стартовала в 1992 АПЛ именно за "свои" сезоны ведет отсчет, вокруг этого всё построено - до 1992 у АПЛ нет прав на футбольную часть, ни видео в подборки лучших голов не включишь ничего
А, ну да, мэйкс сенс. Спс.
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Ответ exshepardjack
но в отличии от артеты ищ середины клуб они не вщяли кирбша
Ты шепелявишь?
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Ответ кирилл
но, в отличии от артеты, апл они взяли)
ну так а в каком по счету сезоне Фергюсон взял АПЛ?
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Ответ кирилл
но, в отличии от артеты, апл они взяли)
У Венгера так вообще чемпионство без поражений
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Видимо, Арсеналу чтоб стать чемпионом когда нибудь, надо вновь за сезон ни одного матча не проиграть.

Хотя Пеп и тут, наверное, найдет как обогнать на дистанции 😄🙈
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Фергюссон? Он то тут как, первые три сезона ваще болтался в середине.
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