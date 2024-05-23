«Аякс» возглавил тренер «Ниццы» Фарьоли, контракт – на 3 года

Теги Ницца высшая лига Нидерланды Аякс лига 1 Франция трансферы Франческо Фарьоли Футбол

Франческо Фарьоли назначен главным тренером «Аякса».

Нидерландский клуб объявил о заключении контракта с 35-летним итальянским специалистом.

Стороны подписали трехлетнее соглашение, которое начнет действовать 11 июня 2024 года и рассчитано до 30 июня 2027 года.

Под руководством Фарьоли «Ницца» завершила сезон Лиги 1 на 5-м месте, набрав 55 очков в 34 матчах.

Ранее он также тренировал турецкие «Аланьяспор» и «Фатих Карагюмрюк»

Фото: ajax.nl

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Раздербанили ницу, жалко конечно
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий