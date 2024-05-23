«Аякс» возглавил тренер «Ниццы» Фарьоли, контракт – на 3 года
Франческо Фарьоли назначен главным тренером «Аякса».
Нидерландский клуб объявил о заключении контракта с 35-летним итальянским специалистом.
Стороны подписали трехлетнее соглашение, которое начнет действовать 11 июня 2024 года и рассчитано до 30 июня 2027 года.
Под руководством Фарьоли «Ницца» завершила сезон Лиги 1 на 5-м месте, набрав 55 очков в 34 матчах.
Ранее он также тренировал турецкие «Аланьяспор» и «Фатих Карагюмрюк»
Фото: ajax.nl