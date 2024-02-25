У «Челси» худший трансферный баланс в мире за 5 лет – минус 782 млн евро. У «Бенфики» – лучший (354 млн)

У «Челси» худший трансферный баланс в мире за последние 5 лет – минус 782 млн евро.

Таковы данные исследования, проведенного CIES Football Observatory.

В топ-5 антирейтинга входят еще четыре клуба – « » (минус 773 млн), « » (минус 622 млн), « » (минус 608 млн) и «Ньюкасл» (минус 574 млн).

Лучший трансферный баланс за этот период у «Бенфики» – плюс 354 млн евро.

В топ-5 по этому показателю также входят « » (плюс 349 млн), «Лилль» (плюс 282 млн), «Зальцбург» (плюс 262 млн) и «Спортинг» (плюс 220 млн).