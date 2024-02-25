У «Челси» худший трансферный баланс в мире за 5 лет – минус 782 млн евро. У «Бенфики» – лучший (354 млн)

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У «Челси» худший трансферный баланс в мире за последние 5 лет – минус 782 млн евро.

Таковы данные исследования, проведенного CIES Football Observatory.

В топ-5 антирейтинга входят еще четыре клуба АПЛ – «Манчестер Юнайтед» (минус 773 млн), «Арсенал» (минус 622 млн), «Тоттенхэм» (минус 608 млн) и «Ньюкасл» (минус 574 млн).

Лучший трансферный баланс за этот период у «Бенфики» – плюс 354 млн евро.

В топ-5 по этому показателю также входят «Аякс» (плюс 349 млн), «Лилль» (плюс 282 млн), «Зальцбург» (плюс 262 млн) и «Спортинг» (плюс 220 млн).

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49 комментариев
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Первую пятерку рейтинга неплохо было бы как раз на 5 лет от еврокубков отстранить
+48
-4
+44
Ответ werowolf-gears
Первую пятерку рейтинга неплохо было бы как раз на 5 лет от еврокубков отстранить
Правда, толку от них все равно нет:)

1) у Челси Боэли законное 10 - место в АПЛ
2) МЮ умудряется не выйти из слабой группы в ЛЧ
3) Арсенал последний раз в плей офф ЛЧ побеждал, когда Букайо Сака было 13
4) с ТТХ всё понятно
+38
-2
+36
МЮ и Арсенал просто Биба и Боба... С такими тратами сидеть без серьезных трофеев за 5 лет это конечно сильно. Но Арсенал на поле хотя бы доминирует, но всё же:)
+21
-3
+18
А потом говоря ,Сити денежный мешок 💰
+28
-15
+13
Говорят ещё Арсенал бедный
+15
-4
+11
Снять ещё 10 очков от Эвертона!!!!!
+11
-1
+10
Ответ Александр Илькевич
Что характерно каких-то особых ништяков Бенфике это положительное трансферное сальдо не принесло. Я имею ввиду в футбольном плане. Владельцы то можно и купаются в деньгах, а так: 2 раза из 5 были чемпионами страны и 2 раза выходили в 1/8 Лиги чемпионов, где сразу же вылетали. То есть клуб зарабатывает, но и всё на этом.
А, что ещё нужно в мире капитализма? Когда ты ломаешь систему и зарабатываешь такие деньги, в то время как остальные тратят дикие суммы. Плюс, репутация кузницы талантов.
+9
-2
+7
Ответ Александр Илькевич
Сити на старте эпохи новых владельцев нехило так вкидывал бабла, шо мама дорогая. Это почему не учитываешь? Сейчас точечно усиляются в основном,, что естественно заметно дешевле выходит.
А какой современный топ-клуб не вкидывал бабла на старте?
+14
-7
+7
Ответ Andry 72
А потом говоря ,Сити денежный мешок 💰
Сити на старте эпохи новых владельцев нехило так вкидывал бабла, шо мама дорогая. Это почему не учитываешь?
Сейчас точечно усиляются в основном,, что естественно заметно дешевле выходит.
+15
-10
+5
Ответ rigobersong
И всего 2 клуба в ПО ЛЧ:)) Самая искуственно раздутая лига в мире:)
Долгов нет. Не обанкротились и не продают часть доходов чтобы закрыть имеющие дороги. Не просят у игроков снизить зарплат. Все счастливы
+13
-9
+4
Ответ Александр Илькевич
Что характерно каких-то особых ништяков Бенфике это положительное трансферное сальдо не принесло. Я имею ввиду в футбольном плане. Владельцы то можно и купаются в деньгах, а так: 2 раза из 5 были чемпионами страны и 2 раза выходили в 1/8 Лиги чемпионов, где сразу же вылетали. То есть клуб зарабатывает, но и всё на этом.
На Западе, в отличие от РПЛ, футбол это в первую очередь бизнес. У Сити одна бизнес-модель, у Бенфики другая. Если бы Сити постоянно распродавал ведущих игроков, то они бы тоже ничего не выиграли. Потому что на двух стульях не усидеть. Так что тут либо трофеи, либо академия.
+5
-1
+4
Ответ ман сити фейк
Говорят ещё Арсенал бедный
ну Холанда и его ЗП позволить себе не можем, в ФФП не впишемся знаете ли
+5
-2
+3
Что характерно каких-то особых ништяков Бенфике это положительное трансферное сальдо не принесло. Я имею ввиду в футбольном плане.
Владельцы то можно и купаются в деньгах, а так: 2 раза из 5 были чемпионами страны и 2 раза выходили в 1/8 Лиги чемпионов, где сразу же вылетали.
То есть клуб зарабатывает, но и всё на этом.
+4
-2
+2
Ответ Александр Илькевич
Да причём тут это? Я про то что, сейчас принято смеятся, мол, "ха-ха, тут другие клубы деньгами сорят, а денежным мешком почему-то называют МС". Вот я и уточнил что МС денежным мешком и был, просто пик своих трат и вложений уже прошёл, теперь очередь других. По итогу все они всё равно денежные мешки, в том числе и МС.
Смеются они за дело. МС закинул инвестиций и не выпендривается, а эти лицемеры постоянно орут про ФФП, просят забанить тех-других, сами каждый год закупаясь на сотни лямов. Я уже и не знаю сколько лет у мю мю пик трат и вложений, кажется ещё с тех пор как у Сити было ноль трофеев, и всё никак не наинвестируются.
+3
-1
+2
Ответ Отец Абду
МЮ и Арсенал просто Биба и Боба... С такими тратами сидеть без серьезных трофеев за 5 лет это конечно сильно. Но Арсенал на поле хотя бы доминирует, но всё же:)
потому что команда строится не за 5 лет. по ссылке можно посмотреть ещё данные за 10 сезонов. такая пятёрка:
Manchester United (ENG) -1,348 (-773)
Chelsea FC (ENG) -1,042 (-782)
Paris St-Germain (FRA) -959 (-433)
Arsenal FC (ENG) -867 (-622)
Manchester City (ENG) -862 (-203)

МЮ тратит больше всех последние 10 лет. Челси начал после отжатия клуба у Абрамовича.
Сити в последние 5 лет тратит мало - у них уже есть команда. но за 10 потратил столько же, сколько Арсенал. только вот начал Сити намного раньше. данные за 15 лет я искать не буду, но шейхи приобрели клуб в 2008-ом и сразу начали вбухивать рекордные деньги на трансферы.
в 2009-ом появился financial fair play. первое чемпионство Сити взял в сезоне 11/12.

Сити построил команду давно. Арсенал начал догонять их только в последние 5 лет, потому они в этом топе расходов. но уже в прошлом году они навязали конкуренцию, борются и сейчас. так что по вложениям только Ливерпуль эффективнее Арсенала.
+3
-1
+2
Ответ rigobersong
И всего 2 клуба в ПО ЛЧ:)) Самая искуственно раздутая лига в мире:)
Не ищут рычаги, не продают газон по кусочкам на сувениры, не подписывают игроков свободными агентами от безвыходности
+9
-7
+2
сумели МЮ превзойти :D
+1
0
+1
Ответ Крушение баварского драндулета
А какой современный топ-клуб не вкидывал бабла на старте?
Ахах ник топ
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0
+1
Первую пятерку мешков с деньгами забанить бы лет на 5 в оздоровительных целях.
+2
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Ответ Отец Абду
Правда, толку от них все равно нет:) 1) у Челси Боэли законное 10 - место в АПЛ 2) МЮ умудряется не выйти из слабой группы в ЛЧ 3) Арсенал последний раз в плей офф ЛЧ побеждал, когда Букайо Сака было 13 4) с ТТХ всё понятно
А по факту двое из списка в финале ЛЧ были за последние 5 лет
0
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0
А как же финансовый FP? Или он только для таких команд, как Динамо?
0
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0
Ответ Отец Абду
МЮ и Арсенал просто Биба и Боба... С такими тратами сидеть без серьезных трофеев за 5 лет это конечно сильно. Но Арсенал на поле хотя бы доминирует, но всё же:)
Арсенал сейчас хотя бы стал опять топом по Английским меркам , хотя пару сезонов назад бардачкло был в клубе , биба и боба на данном этапе это Челси и МЮ с их "топ закупками"
0
0
0
Ответ Крушение баварского драндулета
А какой современный топ-клуб не вкидывал бабла на старте?
Да причём тут это?
Я про то что, сейчас принято смеятся, мол, "ха-ха, тут другие клубы деньгами сорят, а денежным мешком почему-то называют МС".
Вот я и уточнил что МС денежным мешком и был, просто пик своих трат и вложений уже прошёл, теперь очередь других. По итогу все они всё равно денежные мешки, в том числе и МС.
+1
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0
Ответ che kaif
В воспитанниках силен ПСЖ. А эти хороши в перепродажах и наигрывании молодежи
так сильны, что даже воспитанники вытирают ноги о пысыжы в финале лч
+1
-1
0
Аякс…Бенфика…Монако…Боруссия…конечно сильны в воспитанниках
+1
-1
0
Ответ Александр Илькевич
Да причём тут это? Я про то что, сейчас принято смеятся, мол, "ха-ха, тут другие клубы деньгами сорят, а денежным мешком почему-то называют МС". Вот я и уточнил что МС денежным мешком и был, просто пик своих трат и вложений уже прошёл, теперь очередь других. По итогу все они всё равно денежные мешки, в том числе и МС.
Абсолютно верно. Без больших денежных вливаний топ-клубом не стать. Другое дело, что деньгами еще надо с умом распорядиться.
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Ответ Крушение баварского драндулета
А какой современный топ-клуб не вкидывал бабла на старте?
Интересный ник, но обидки держать в себе плохо
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Ответ Алексей Фирстов
При Аркадьевича такой фигни не было!
Бгг. При Аркадьевиче за первые 5-6 сезонов баланс был в районе -400 млн. Притом что в то время таких звезд как Шевченко и Роббен покупали за жалкие 30-40 млн)
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Ответ Andry 72
А потом говоря ,Сити денежный мешок 💰
Они так то оба 2 денежных мешка,а сити с липовым спонсорством вообще смех
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Думал Челси с большим отрывом лидирует, оказалось не так уж и сильно
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