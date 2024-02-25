У «Челси» худший трансферный баланс в мире за 5 лет – минус 782 млн евро. У «Бенфики» – лучший (354 млн)
У «Челси» худший трансферный баланс в мире за последние 5 лет – минус 782 млн евро.
Таковы данные исследования, проведенного CIES Football Observatory.
В топ-5 антирейтинга входят еще четыре клуба АПЛ – «Манчестер Юнайтед» (минус 773 млн), «Арсенал» (минус 622 млн), «Тоттенхэм» (минус 608 млн) и «Ньюкасл» (минус 574 млн).
Лучший трансферный баланс за этот период у «Бенфики» – плюс 354 млн евро.
В топ-5 по этому показателю также входят «Аякс» (плюс 349 млн), «Лилль» (плюс 282 млн), «Зальцбург» (плюс 262 млн) и «Спортинг» (плюс 220 млн).
1) у Челси Боэли законное 10 - место в АПЛ
2) МЮ умудряется не выйти из слабой группы в ЛЧ
3) Арсенал последний раз в плей офф ЛЧ побеждал, когда Букайо Сака было 13
4) с ТТХ всё понятно
Сейчас точечно усиляются в основном,, что естественно заметно дешевле выходит.
Владельцы то можно и купаются в деньгах, а так: 2 раза из 5 были чемпионами страны и 2 раза выходили в 1/8 Лиги чемпионов, где сразу же вылетали.
То есть клуб зарабатывает, но и всё на этом.
Manchester United (ENG) -1,348 (-773)
Chelsea FC (ENG) -1,042 (-782)
Paris St-Germain (FRA) -959 (-433)
Arsenal FC (ENG) -867 (-622)
Manchester City (ENG) -862 (-203)
МЮ тратит больше всех последние 10 лет. Челси начал после отжатия клуба у Абрамовича.
Сити в последние 5 лет тратит мало - у них уже есть команда. но за 10 потратил столько же, сколько Арсенал. только вот начал Сити намного раньше. данные за 15 лет я искать не буду, но шейхи приобрели клуб в 2008-ом и сразу начали вбухивать рекордные деньги на трансферы.
в 2009-ом появился financial fair play. первое чемпионство Сити взял в сезоне 11/12.
Сити построил команду давно. Арсенал начал догонять их только в последние 5 лет, потому они в этом топе расходов. но уже в прошлом году они навязали конкуренцию, борются и сейчас. так что по вложениям только Ливерпуль эффективнее Арсенала.
Я про то что, сейчас принято смеятся, мол, "ха-ха, тут другие клубы деньгами сорят, а денежным мешком почему-то называют МС".
Вот я и уточнил что МС денежным мешком и был, просто пик своих трат и вложений уже прошёл, теперь очередь других. По итогу все они всё равно денежные мешки, в том числе и МС.