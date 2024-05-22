«Аякс» и тренер «Ниццы» Фарьоли близки к подписанию контракта до лета 2027 года
Франческо Фарьоли близок к назначению на пост главного тренера «Аякса».
Нидерландский клуб практически завершил оформление соглашения с итальянским специалистом, который прежде настоял на том, чтобы дождаться последнего матча «Ниццы» в Лиге 1.
В настоящий момент остаются последние формальности. Ранее стороны согласовали трехлетний контракт, рассчитанный до лета 2027 года.
«Ницца» получит компенсацию за 35-летнего специалиста, у которого оставался еще год до конца контракта.
Ожидается, что новый главный тренер вскоре будет представлен в Амстердаме как преемник временного исполняющего обязанности Джона ван ‘т Схипа.