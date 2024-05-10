Эстеван о возможном переходе в «Челси»: «Не думаю об этих вещах, они второстепенны. Я на 100% сосредоточен на «Палмейрасе»
Эстеван высказался о своем возможном переходе в «Челси».
Сообщалось, что 17-летний форвард «Палмейраса» уже согласовал контракт с «синими», а бразильскому клубу предложат 32+25 млн евро за трансфер.
«Челси»? Сейчас я на 100% сосредоточен на «Палмейрасе». Не думаю об этих вещах, они второстепенны.
Думаю о том, чтобы помочь «Палмейрасу». Постараюсь изо всех сил, чтобы прославить его», – сказал Эстеван.