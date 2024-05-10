Эстеван о возможном переходе в «Челси»: «Не думаю об этих вещах, они второстепенны. Я на 100% сосредоточен на «Палмейрасе»

Теги Челси Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Англия возможные трансферы Эстеван Футбол

Эстеван высказался о своем возможном переходе в «Челси».

Сообщалось, что 17-летний форвард «Палмейраса» уже согласовал контракт с «синими», а бразильскому клубу предложат 32+25 млн евро за трансфер.

«Челси»? Сейчас я на 100% сосредоточен на «Палмейрасе». Не думаю об этих вещах, они второстепенны.

Думаю о том, чтобы помочь «Палмейрасу». Постараюсь изо всех сил, чтобы прославить его», – сказал Эстеван.

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5 комментариев
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Челси бы купили лучше готового форварда. А так не знаю чем этот бразил лучше Джексона
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Ответ Очки Дани Алвеса
Вообще бы не хотел в Челси на месте молодых бразильцев. 570 человек в составе, тебя точно отправят в аренду в первом сезоне, будешь ноги ломать против всяких Блэкпулов в чемпионшипе, там не факт что проявишь себя, в итоге года два просидишь, потом боссы тренеры сменятся в очередной раз, про тебя вообще забудут. Да ну его нафиг, этот Челси нынешний. Лучше уж в сторону Аякса какого-нибудь смотреть или условной Сельты.
Лучше в зенит сразу
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Ответ Evgen_Hazard
Челси бы купили лучше готового форварда. А так не знаю чем этот бразил лучше Джексона
Да его если купят то в аренду отдадут на сезон минимум, он не для основы пока
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