Эстеван о возможном переходе в «Челси»: «Не думаю об этих вещах, они второстепенны. Я на 100% сосредоточен на «Палмейрасе»

Эстеван высказался о своем возможном переходе в «Челси».

Сообщалось, что 17-летний форвард « » уже согласовал контракт с «синими», а бразильскому клубу предложат 32+25 млн евро за трансфер.

« »? Сейчас я на 100% сосредоточен на «Палмейрасе». Не думаю об этих вещах, они второстепенны.

Думаю о том, чтобы помочь «Палмейрасу». Постараюсь изо всех сил, чтобы прославить его», – сказал .