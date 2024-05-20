Ширер о 115 обвинениях «Сити»: «Это не вина игроков – нельзя отнять у них то, чего они добились. Клубу придется ответить, но игроки были великолепны»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Алан Ширер Гари Линекер финансовый фэйр-плей Футбол

Алан Ширер считает, что обвинения «Сити» не должны влиять на игроков.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Рассмотрение дела планируют начать осенью 2024 года.

Ведущий программы Match of the Day Гари Линекер задал вопрос, не умаляют ли 115 обвинений Премьер-лиги, «нависших» над «Манчестер Сити», достижения игроков.

«Это не вина игроков. Они выходят и борются на футбольном поле. Клубу придется ответить на эти обвинения, а игроки были великолепны, вы не можете отнять у них то, чего они добились», – сказал бывший форвард «Ньюкасла» Алан Ширер.

Пирс Морган: «Интересно, сколько титулов получит «Арсенал», если 115 обвинений «Ман Сити» будут рассмотрены?»

Клопп о 115 обвинениях «Сити»: «Хотел бы узнать, виновны ли они. Но Гвардиола – лучший в мире, с другим тренером они не выиграли бы АПЛ 4 раза подряд»

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1 комментарий
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Это не вина Роналду, два его гола с офсайда против Баварии были великолепны
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