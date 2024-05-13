Алан Ширер: «Это худший «МЮ», который я видел в своей жизни. Они в миллионе миль от «Сити», «Ливерпуля» и «Арсенала»
Алан Ширер назвал нынешний «Манчестер Юнайтед» худшим на своей памяти.
В 37-м туре АПЛ манкунианцы потерпели поражение от «Арсенала» (0:1).
«Я думаю, что это худшая команда «Манчестер Юнайтед», которую я видел в своей жизни. Им нельзя отказать в старании – они старались [в матче с «Арсеналом»]. Но что касается их способностей – и я знаю, что у них много травм – будете ли вы спорить с тем, что это худший «Юнайтед», который я видел в своей жизни?
Они так долго находились в упадке, что им потребуется много времени, чтобы приблизиться [к вершине]. Они очень далеки от этого. Даже если все те игроки, которые выбыли из строя из-за травм, восстановятся, им все равно потребуется много времени, чтобы выйти на уровень «Сити», «Ливерпуля» или «Арсенала». Они в миллионе миль [от этих клубов], даже с этими игроками», – сказал бывший нападающий сборной Англии в подкасте The Rest Is Football.