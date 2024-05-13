Алан Ширер: «Это худший «МЮ», который я видел в своей жизни. Они в миллионе миль от «Сити», «Ливерпуля» и «Арсенала»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Алан Ширер Арсенал Футбол

Алан Ширер назвал нынешний «Манчестер Юнайтед» худшим на своей памяти.

В 37-м туре АПЛ манкунианцы потерпели поражение от «Арсенала» (0:1). 

«Я думаю, что это худшая команда «Манчестер Юнайтед», которую я видел в своей жизни. Им нельзя отказать в старании – они старались [в матче с «Арсеналом»]. Но что касается их способностей – и я знаю, что у них много травм – будете ли вы спорить с тем, что это худший «Юнайтед», который я видел в своей жизни?

Они так долго находились в упадке, что им потребуется много времени, чтобы приблизиться [к вершине]. Они очень далеки от этого. Даже если все те игроки, которые выбыли из строя из-за травм, восстановятся, им все равно потребуется много времени, чтобы выйти на уровень «Сити», «Ливерпуля» или «Арсенала». Они в миллионе миль [от этих клубов], даже с этими игроками», – сказал бывший нападающий сборной Англии в подкасте The Rest Is Football. 

10 комментариев
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Да ужасный, худший Манчестер юнайтед за многие годы, но я убеждён что Манчестер юнайтед возродится обязательно в новом сезоне
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+2
Манчестер юнайтед в ближайшие 10 лет так и будет болтаться
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Вчерашняя игра просто доказала - нынешний МЮ это кучка безвольных деревянных индивидуумов. Гарначо так расхвалили, как по мне глуповатый бегунок и то, не совсем и быстрый. Атака просто днище, на бедного Хойлунда не сделали ни одного прострела/передачи. У Арсенала чёткий рисунок, у тенхага ноль.
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САФ пока молчит
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Пришлось зайти в википедию проверить играл ли Ширер против МЮ до Фергюсона. Ан нет, не настолько он стар)
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Ответ Joe Barbar
Да ужасный, худший Манчестер юнайтед за многие годы, но я убеждён что Манчестер юнайтед возродится обязательно в новом сезоне
Манки сами превратились в тех кем тыкали скаузерами. Уже в который раз слышу фразу "следующий сезон точно наш" пока МЮ празднует 11-ую годовшину без титула )))
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Ответ Joe Barbar
Да ужасный, худший Манчестер юнайтед за многие годы, но я убеждён что Манчестер юнайтед возродится обязательно в новом сезоне
Если МемХага уволят
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