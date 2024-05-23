Защитник «Зенита» Нино пришел на балет «Сильфида» в Мариинский театр

Защитник «Зенита» Нино посетил балет «Сильфида» в Мариинском театре.

Сюжет балета «Сильфида» основан на фантастической новелле французского писателя Шарля Нодье «Трильби» (1822) и рассказывает о любви пленительного духа воздуха Сильфиды и молодого шотландца Джеймса.

В Мариинском театре идет постановка на музыку Хермана Левенскьольда. В главных партиях: Камилла Мацци, Раманбек Бейшеналиев.

Сегодня бразильский защитник «Зенита» Нино в социальных сетях сообщил, что посетил эту постановку в Мариинском театре.

Фото: instagram.com/stories/ninomotaf

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