Защитник «Зенита» Нино пришел на балет «Сильфида» в Мариинский театр
Защитник «Зенита» Нино посетил балет «Сильфида» в Мариинском театре.
Сюжет балета «Сильфида» основан на фантастической новелле французского писателя Шарля Нодье «Трильби» (1822) и рассказывает о любви пленительного духа воздуха Сильфиды и молодого шотландца Джеймса.
В Мариинском театре идет постановка на музыку Хермана Левенскьольда. В главных партиях: Камилла Мацци, Раманбек Бейшеналиев.
Сегодня бразильский защитник «Зенита» Нино в социальных сетях сообщил, что посетил эту постановку в Мариинском театре.
Фото: instagram.com/stories/ninomotaf
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Вы любите балет? - спросили его.
Нет, жена затащила, - честно признался маленький генерал.
Интересно какое образование у него или просто человек занимается саморазвитием , а может быть из хорошей и благополучной семьи ?
Нино молодец!