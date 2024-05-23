Защитник «Зенита» Нино пришел на балет «Сильфида» в Мариинский театр

Теги Зенит премьер-лига Россия светская хроника Нино Мота Футбол

Защитник «Зенита» Нино посетил балет «Сильфида» в Мариинском театре.

Сюжет балета «Сильфида» основан на фантастической новелле французского писателя Шарля Нодье «Трильби» (1822) и рассказывает о любви пленительного духа воздуха Сильфиды и молодого шотландца Джеймса. 

В Мариинском театре идет постановка на музыку Хермана Левенскьольда. В главных партиях: Камилла Мацци, Раманбек Бейшеналиев. 

Сегодня бразильский защитник «Зенита» Нино в социальных сетях сообщил, что посетил эту постановку в Мариинском театре. 

Фото: instagram.com/stories/ninomotaf

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23 комментария
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Чувак скоро на русском уже интервью давать будет и передаст привет Марио. Жаль только, что тот не поймет ничего.
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Нино за то время что в Зените,больше сделал для того чтобы стать русским,чем Марио за все годы.
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Дик Адвокат тоже ходил на балет.
Вы любите балет? - спросили его.
Нет, жена затащила, - честно признался маленький генерал.
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Ответ Nick Crosier
Нино за то время что в Зените,больше сделал для того чтобы стать русским,чем Марио за все годы.
Большой молодец !
Интересно какое образование у него или просто человек занимается саморазвитием , а может быть из хорошей и благополучной семьи ?
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Разгадана тайна излишнего веса оперных певцов - они такие толстые, потому что подъедают в буфете то, что нельзя балеринам))

Нино молодец!
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Великий Чайковский, постановка Шемякина, Щелкунчик в Мариинском, не было ничего лучше в мире балета, чем это. Ходил лет пять назад, в этот год звоню дочке, своди в Новый год ребяточек, посмотрите. Она вместо этого подарила мне билет на балет. Сходил ещё раз, это чудо чудное.
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окультуривается!)
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Не очень люблю Зенит, но этим парнем восхищаюсь
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Пошел искать «Мариинскую впадину» и Пари НН в ней
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В партере сидел. Шик...)))
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Потенциальные «жёны футболистов», что обитают нынче в театральных партерах, там давку не устроили за такой «лот»?🤓
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Ответ Фут.Боль
Чувак скоро на русском уже интервью давать будет и передаст привет Марио. Жаль только, что тот не поймет ничего.
Нино - пианино!)
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Ответ Goldstream
Марио сделал на ЧМ-2018 гораздо больше.
По последним данным болельщиков Цски из-за Марио мы проиграли хорватам )))
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Ответ Groznyi2024
Лучше бы на "Спартак" пришёл)
Зачем и для чего 🤔🤔🤔
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Ответ Феоктист
Великий Чайковский, постановка Шемякина, Щелкунчик в Мариинском, не было ничего лучше в мире балета, чем это. Ходил лет пять назад, в этот год звоню дочке, своди в Новый год ребяточек, посмотрите. Она вместо этого подарила мне билет на балет. Сходил ещё раз, это чудо чудное.
Лебединое озеро с Лопаткиной и Жизель с юной Вишневой )
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