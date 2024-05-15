Нино подал в суд на бразильского политика за слова о переходе в «Зенит». Фрота заявил, что Диниз вызывал защитника в сборную Бразилии, чтобы поднять трансферную стоимость (Itatiaia)
Нино подал в суд на бразильского политика за слова о трансфере в «Зенит».
Как передает Itatiaia, иск связан с высказываниями политика и актера Алешандре Фрота в подкасте Futeboteco в марте. Фрота высказался о вызове Нино в сборную Бразилии в ноябре прошлого года, заявив, что между защитником и тренером Фернандо Динизом была договоренность с целью повысить трансферную стоимость игрока перед переходом в «Зенит» зимой.
«Диниз опозорился с тем защитником «Флуминенсе», который сейчас играет в «Зените», вызвав его в сборную Бразилии на две игры...
Нино! Нино ничего не дает сборной. Диниз знал, что парень поедет в «Зенит», и взял его на три игры. Он надел футболку сборной, сфотографировался, и его цена выросла!
На прощание он сказал ему: «Пока, не забудь мои 5% , когда приедешь – отправишь с первой зарплаты. Это я тебя туда отправил», – сказал Фрота.
Сообщается, что иск Нино к политику был зарегистрирован в суде Сан-Паулу в конце апреля. Футболист требует компенсацию за моральный ущерб в размере 50 тысяч бразильских реалов (около 9 тысяч евро).
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Если нет - плати.
Дело в том, что клевета - это ЗАВЕДОМО ложные высказывания. То есть, клеветник заранее знал, что говорит неправду, только в этом случае это клевета.
А для того, чтобы доказать свое обвинение в том, что он заведомо говорит неправду, нужно для начала вообще доказать, что это неправда.
Таким образом, это не репортер должен доказывать факт сговора, а Нино должен доказать факт отсутствия сговора, по причине того, что именно Нино является стороной обвинения.