Нино подал в суд на бразильского политика за слова о переходе в «Зенит». Фрота заявил, что Диниз вызывал защитника в сборную Бразилии, чтобы поднять трансферную стоимость (Itatiaia)

Теги Зенит Флуминенсе высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия происшествия Политика Нино Мота Фернандо Диниз Футбол

Нино подал в суд на бразильского политика за слова о трансфере в «Зенит».

Как передает Itatiaia, иск связан с высказываниями политика и актера Алешандре Фрота в подкасте Futeboteco в марте. Фрота высказался о вызове Нино в сборную Бразилии в ноябре прошлого года, заявив, что между защитником и тренером Фернандо Динизом была договоренность с целью повысить трансферную стоимость игрока перед переходом в «Зенит» зимой.

«Диниз опозорился с тем защитником «Флуминенсе», который сейчас играет в «Зените», вызвав его в сборную Бразилии на две игры...

Нино! Нино ничего не дает сборной. Диниз знал, что парень поедет в «Зенит», и взял его на три игры. Он надел футболку сборной, сфотографировался, и его цена выросла!

На прощание он сказал ему: «Пока, не забудь мои 5% , когда приедешь – отправишь с первой зарплаты. Это я тебя туда отправил», – сказал Фрота.

Сообщается, что иск Нино к политику был зарегистрирован в суде Сан-Паулу в конце апреля. Футболист требует компенсацию за моральный ущерб в размере 50 тысяч бразильских реалов (около 9 тысяч евро).

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26 комментариев
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В Бразилии тоже есть свой Иван Карпов?
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Футболист требует компенсацию за моральный ущерб в размере 50 тысяч бразильских реалов (около 9 тыс. евро), из которых 5% отдаст Динизу.
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Сказка о том, как шашлычник Габулова продавал...
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Ответ Leon Petov
В Бразилии тоже есть свой Иван Карпов?
Жоан Карпиньо🤓
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Ответ Иван Булкин
По факту, защитник не особого то и хорош.
По факту он,Эракович и Сантос лучшие в Зените.
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Ответ Ничего Нового
Так, у Нино зарплата 2 млн Евро в год, то есть 166 тыс. в месяц. То есть, Диниз замутил эту схему ради 8000 Евро? Вот же хитрый чёрт!
Причём именно эти 9000 евро он и требует в качестве компенсации. Ну точно, вот всё и сошлось!
+7
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Нино сейчас лучший в обороне Зенита
+9
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Так, у Нино зарплата 2 млн Евро в год, то есть 166 тыс. в месяц. То есть, Диниз замутил эту схему ради 8000 Евро? Вот же хитрый чёрт!
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Ответ damondiamond
О, а так разве можно?
Подавать в суд? Да можно, в том числе и в нашей стране, не только на другом континенте
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Можешь доказать?
Если нет - плати.
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Ответ svaz
Нино сейчас лучший в обороне Зенита
Оборона Зенита и сборной Бразилии, это разные величины
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Ответ Alex1104
Можешь доказать? Если нет - плати.
Дела о клевете работают по обратному принципу.
Дело в том, что клевета - это ЗАВЕДОМО ложные высказывания. То есть, клеветник заранее знал, что говорит неправду, только в этом случае это клевета.
А для того, чтобы доказать свое обвинение в том, что он заведомо говорит неправду, нужно для начала вообще доказать, что это неправда.
Таким образом, это не репортер должен доказывать факт сговора, а Нино должен доказать факт отсутствия сговора, по причине того, что именно Нино является стороной обвинения.
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Ответ elkipalki
Но речь то о вызове в сборную Бразилии. А он и близко не уровень игрока сборной Бразилии.
Речь о том,что его вызвали из-за поднятия трансферной стоимости,но это ложь,достаточно почитать о какой сумме шла речь изначально...она не изменилась.Все правильно Нино делает,таких надо учить.
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Ответ Дмитрий9779
Так мне,болельщику Зенита достаточно,что они показывают хороший футбол в любимой команде.
Но речь то о вызове в сборную Бразилии. А он и близко не уровень игрока сборной Бразилии.
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Ответ ltkmaby
Так это всего лишь в Зените
Так мне,болельщику Зенита достаточно,что они показывают хороший футбол в любимой команде.
+3
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Ответ Дмитрий9779
По факту он,Эракович и Сантос лучшие в Зените.
Так это всего лишь в Зените
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Ответ Дмитрий9779
По факту он,Эракович и Сантос лучшие в Зените.
Лучшие работники колхоза
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Ответ Leon Petov
В Бразилии тоже есть свой Иван Карпов?
А кто такой этот Карпов? Реально интересно) какую-то чушь несет?
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А разве у политиков можно выиграть дело
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Бразильские разборки пошли!
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Ответ Ничего Нового
Так, у Нино зарплата 2 млн Евро в год, то есть 166 тыс. в месяц. То есть, Диниз замутил эту схему ради 8000 Евро? Вот же хитрый чёрт!
5% от 2 лимонов 8 штук?
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