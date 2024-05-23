Геннадий Орлов: «Российский футбол регрессирует. Никто не достоин быть чемпионом, ни у одного нет чемпионской игры, это как лотерея»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Геннадий Орлов Краснодар Футбол

Геннадий Орлов высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

– Мне кажется, что тут все очевидно. Болельщики каждой команды болеют за своих. Ну а победит сильнейший, и это должна быть спортивная победа. В лучшем положении московское «Динамо», а все остальное как получится.

– Многие сейчас говорят о том, что чемпионату России была бы полезна смена чемпиона. Имеют ли под собой такие вот разговоры какое-то основание?

– Ну, а в чем полезность? Нет, я не вижу полезности. Какая разница, кто чемпион? Главное в футболе, как и в спорте вообще – учебно-тренировочная работа. Вот почему сейчас идет эта борьба? Потому что «Зенит» играет не в силу своих возможностей. И для «Зенита» этот сезон – сезон неиспользованных возможностей. Но он же сам все отдал.

Почему? Потому что сейчас футболисты «Зенита» не в форме. Они плохо провели зимнюю подготовку, и как результат мы видим, что они меньше двигаются на поле, чем прошлой весной.

– Кто по игре достойнее чемпионства?

– Да никто не достоин быть чемпионом, ни у одного нет чемпионской игры, это как лотерея сейчас. Ну, правда, нет лидера по игре. «Сочи» играет с «Краснодаром»: «Сочи» стоит на вылет, а «Краснодар» в матче против них просто спасается еле-еле. Да и «Динамо» тоже два раза отскочило.

И если кто-то говорит, что у нас российский футбол прогрессирует, то я абсолютно думаю, что он регрессирует. И вижу это, понимаете, своим опытным взглядом. Ну а сейчас пусть победит сильнейший. И останется в истории чемпионом сезона-2023/24, – сказал футбольный комментатор. 

После 29 проведенных туров «Динамо» лидирует в таблице чемпионата России, набрав 56 очков. «Зенит» отстает на 2 балла, «Краснодар» – на 3. 

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28 комментариев
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Как зенит не побеждает, так чемпионат слабый, футбол регрессирует, в клубе перестройка...
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Господин Орлов, внимание, вопрос от телезрителя: а ПОЧЕМУ регрессирует отечественный футбол? Духа хватит назвать настоящие причины?
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Вот не надо. Динамовцы на финише продемонстрировали чемпионский рывок и вполне достойны золота в ЧР. То, что Зенит развалился весной - проблемы питерцев, а не всего чемпионата.
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Наоборот, прогрессирует. Со смягчением лимита с 8 до 13 легионеров, вместо слабых лимитчиков пришли интересные латиносы. Уровень повысился и обострилась борьба.
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Регрессирует Семак, пока что)
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Ответ Санитар-волк
Учебно-тренировочная работа по закупке трёх составов...
и у кого 3 состава?
в заявке у всех команд одно число заявленных, а вот подобные темы поднимают те, кто в футболе полные фонари!
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ГСО в 4 глаза смотрит, тут уж не поспоришь
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Регрессирует прежде всего Зенит с огромным количеством бразильцев с сумасшедшими зарплатами.
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Когда одна команда берет 5 чемпионство подряд это не регрессия конечно
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Геннадий Сергеевич, откуда в РПЛ может быть чемпионская игра?. Она может быть у Реала, Интера, МС, ПСЖ. В РПЛ не играют, а мучаются. Пытались в этом сезоне на финише играть два скромных клуба, да и те вылетели.
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Ответ Black Phoenix
Вот не надо. Динамовцы на финише продемонстрировали чемпионский рывок и вполне достойны золота в ЧР. То, что Зенит развалился весной - проблемы питерцев, а не всего чемпионата.
А че не надо? Он где то сказал что Динамо не достойно или что достоин Зенит?
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Ответ vladosthebest
А че не надо? Он где то сказал что Динамо не достойно или что достоин Зенит?
Да, прям сказал, что Динамо не достойно)
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Ответ Groznyi2024
Надеюсь, Зенит вытянет единственную длинную спичку)
Не на этот раз
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Ответ Groznyi2024
Надеюсь, Зенит вытянет единственную длинную спичку)
надеюсь он когда нибудь сдохнет вместе с чинушами газпрома
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Ответ igo sarSM
надеюсь он когда нибудь сдохнет вместе с чинушами газпрома
лучше бы Ахмат улетел, чем Сочи и Балтика
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