Геннадий Орлов: «Российский футбол регрессирует. Никто не достоин быть чемпионом, ни у одного нет чемпионской игры, это как лотерея»

Геннадий Орлов высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

– Мне кажется, что тут все очевидно. Болельщики каждой команды болеют за своих. Ну а победит сильнейший, и это должна быть спортивная победа. В лучшем положении московское «Динамо», а все остальное как получится.

– Многие сейчас говорят о том, что чемпионату России была бы полезна смена чемпиона. Имеют ли под собой такие вот разговоры какое-то основание?

– Ну, а в чем полезность? Нет, я не вижу полезности. Какая разница, кто чемпион? Главное в футболе, как и в спорте вообще – учебно-тренировочная работа. Вот почему сейчас идет эта борьба? Потому что «Зенит» играет не в силу своих возможностей. И для « » этот сезон – сезон неиспользованных возможностей. Но он же сам все отдал.

Почему? Потому что сейчас футболисты «Зенита» не в форме. Они плохо провели зимнюю подготовку, и как результат мы видим, что они меньше двигаются на поле, чем прошлой весной.

– Кто по игре достойнее чемпионства?

– Да никто не достоин быть чемпионом, ни у одного нет чемпионской игры, это как лотерея сейчас. Ну, правда, нет лидера по игре. «Сочи» играет с « »: «Сочи» стоит на вылет, а «Краснодар» в матче против них просто спасается еле-еле. Да и « » тоже два раза отскочило.

И если кто-то говорит, что у нас российский футбол прогрессирует, то я абсолютно думаю, что он регрессирует. И вижу это, понимаете, своим опытным взглядом. Ну а сейчас пусть победит сильнейший. И останется в истории чемпионом сезона-2023/24, – сказал футбольный комментатор.

После 29 проведенных туров «Динамо» лидирует в таблице чемпионата России, набрав 56 очков. «Зенит» отстает на 2 балла, «Краснодар» – на 3.