Канчельскис об РПЛ: «Зенит» выиграет, а «Динамо» станет 3-м. «Краснодар» выйдет на переполненный домашний стадион – там даже ничьей не будет»

Андрей Канчельскис не верит в чемпионство «Динамо».

Перед заключительным туром Мир «Динамо» лидирует в таблице, опережая « » на 2 очка. Московский клуб станет чемпионом, если не проиграет « ».

«Расклад будет такой: «Зенит» выиграет, «Краснодар» станет вторым, а третье место займет « ». Я смотрю реально на вещи. У «Краснодара» 53 очка, и они выйдут на домашний стадион, который будет переполнен болельщиками, так что там даже ничьей не будет.

«Динамо» смогло воспользоваться чужими ошибками, но им очень тяжело будет в игре с «Краснодаром». Последний тур, но у «Зенита» больше шансов на титул, несмотря на отставание в два очка», – сказал бывший полузащитник сборной России .