Канчельскис об РПЛ: «Зенит» выиграет, а «Динамо» станет 3-м. «Краснодар» выйдет на переполненный домашний стадион – там даже ничьей не будет»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Андрей Канчельскис Краснодар Футбол

Андрей Канчельскис не верит в чемпионство «Динамо».

Перед заключительным туром Мир РПЛ «Динамо» лидирует в таблице, опережая «Зенит» на 2 очка. Московский клуб станет чемпионом, если не проиграет «Краснодару».

«Расклад будет такой: «Зенит» выиграет, «Краснодар» станет вторым, а третье место займет «Динамо». Я смотрю реально на вещи. У «Краснодара» 53 очка, и они выйдут на домашний стадион, который будет переполнен болельщиками, так что там даже ничьей не будет.

«Динамо» смогло воспользоваться чужими ошибками, но им очень тяжело будет в игре с «Краснодаром». Последний тур, но у «Зенита» больше шансов на титул, несмотря на отставание в два очка», – сказал бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис.

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Пусть выиграет сильнейшая команда! Если Динамо может, пусть выигрывает и становится чемпионом! Нет, так нет.
+10
-1
+9
Делай что должен и будь что будет
+11
-4
+7
Ответ Александр Кудрявцев
А вот мой расклад 🤔🤔🤔 Динамо не станет чемпионом. Зенит проиграет. Ну а Краснодар выиграет и будет чемпионом
Как говорили в какой-то рекламе йогурта (точно не помню) "Это фантастика!“
+2
0
+2
Как показала вчера игра Аталанты против Байера, прогнозы дело тяжёлое)). А Краснодар даже дома не фаворит
+3
-2
+1
Ответ Иосиф Сталин
Думаю пару игроков Динамо удалят и пару пенок в ворота поставят
То есть в очной игре с Зенитом не удалили, да ещё и этот игрок гол забил, а тут вдруг удалят.
Ну вы вообще где то в своей вселенной живёте.
+5
-4
+1
Ответ mascinista
Краснодар будет вести, но в концовке позволит Динамо сравнять, потому что Зенит будет легко обыгрывать Ростов.
Ничья равна поражению, в случае победы Зенита. Для чего это Краснодару ? Ну станет он третьим, а не вторым. В чём смысл ? Какие-то московские хотелки, лишённые всякого смысла для Краснодара.
0
0
0
я тоже так думаю
+5
-5
0
Ответ Иосиф Сталин
Думаю пару игроков Динамо удалят и пару пенок в ворота поставят
Вратаря вообще могут расстрелять...
0
0
0
Ответ Иосиф Сталин
Думаю пару игроков Динамо удалят и пару пенок в ворота поставят
"Думаю" это не про человека, назвавшегося на спортивном сайте таким ником 😎
+1
-1
0
Ответ Иосиф Сталин
Я про Зенит и слова не написал, только про Карася
Так с чего бы двух игроков Динамо удалять?
+1
-1
0
Ответ Иосиф Сталин
Думаю пару игроков Динамо удалят и пару пенок в ворота поставят
Да на что наиграют то и будет, предвзятости не будет от Карася точно, палевно очень.
+1
-1
0
Ответ schwein
То есть в очной игре с Зенитом не удалили, да ещё и этот игрок гол забил, а тут вдруг удалят. Ну вы вообще где то в своей вселенной живёте.
Я про Зенит и слова не написал, только про Карася
+2
-2
0
Прогноз суров, но прогноз. +1
0
0
0
Краснодар треху м*сорам закатит
0
0
0
В спорте всегда победитель пользуется чужими ошибками, а Динамо все же выиграло последние 6 матчей подряд.
0
0
0
Пусть все сыграют вничью, чтобы никому не было обидно) Последний тур все-таки.
+6
-6
0
Это всего лишь один из возможных вариантов
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий