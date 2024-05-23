Канчельскис об РПЛ: «Зенит» выиграет, а «Динамо» станет 3-м. «Краснодар» выйдет на переполненный домашний стадион – там даже ничьей не будет»
Андрей Канчельскис не верит в чемпионство «Динамо».
Перед заключительным туром Мир РПЛ «Динамо» лидирует в таблице, опережая «Зенит» на 2 очка. Московский клуб станет чемпионом, если не проиграет «Краснодару».
«Расклад будет такой: «Зенит» выиграет, «Краснодар» станет вторым, а третье место займет «Динамо». Я смотрю реально на вещи. У «Краснодара» 53 очка, и они выйдут на домашний стадион, который будет переполнен болельщиками, так что там даже ничьей не будет.
«Динамо» смогло воспользоваться чужими ошибками, но им очень тяжело будет в игре с «Краснодаром». Последний тур, но у «Зенита» больше шансов на титул, несмотря на отставание в два очка», – сказал бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис.
Ну вы вообще где то в своей вселенной живёте.