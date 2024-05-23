«Зенит» – чушпаны? Честно, да». На канале «Динамо» появилось интервью актера Дудника из «Слова пацана»

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Актер из «Слова пацана» считает «Зенит» «чушпанами».

Об этом актер Григорий Дудник, известный по роли школьника Искандера в сериале «Слово пацана», заявил в выпуске шоу «Флешка», выходящем на официальном ютуб-канале «Динамо».

«Зенит» – чушпаны?» – спросил Дудника оператор «Динамо ТВ». «Честно, да», – со смехом ответил актер, болеющий за «Локомотив».

Слово «чушпан» (человек, не состоящий в группировке; не уличный человек – Sports) стало вирусным после выхода сериала.

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61 комментарий
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Динамо прильнуло к истокам.
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Ну такие себе шуточки от так себе актёра из так себе сериала. За Зенит не болею и Динамо тоже. Но что-то мерзость.
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Кто оперирует подобным тезаурусом (а ещё и лично принимал участие в этом ховне) - сам чушпан ;) вне зависимости от личных симпатий
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Жду возмущения в телеге от журналистов, как с жестом Медведева. Ах да, их не будет.
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слово пацана пропаганда мерзости
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А мне нравится вся эта волна хейта Зенита в последние две недели) Но посмеемся после 30 тура. Либо все вместе, либо только всем Питером
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Ответ Owen_the_Simple
Динамо прильнуло к истокам.
То есть нормальные люди, а не гопота, быдло и бандюки кем являются герои сериала. Кто же тогда Динамо по его логике?
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Спортивные новости, которые мы заслужили: чернуха, порнуха, и ни грамма спорта.
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«ЛОКО» – чушпаны?» – спросил оператор «Зенит ТВ». «Честно, да», – со смехом ответил актер.
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Чушпан - это человек решивший не примыкать к стаду безмозглых идиотов. Умный и самодостаточный человек, для стада всегда чушпан.
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Переведите
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Договоритесь так, что быкам в итоге в$рёте😂
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Молодежи, наверное, нравится. Мне , болельщику Динамо нет . Более того вести себя, как дурачки перед главным матчем сезона и не дай Бог обосраться - вот где будут чушпаны! К чему такие ролики (повторяю) перед главным матчем сезонам?
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Ответ Иван Иванов
Не убедительно. Старайся лучше. Я в целом, а не про этот дешевый вброс
"Не убедительно."
То есть по фактам у тебя возражений нет?
Ожидаемо.
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🤦
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Дудник - чушпан?
Несомненно
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НН уже лоханулся с "постановкой лохов в стойло".
Теперь, видимо, очередь Динамы сходить под себя после бойкой уморительной активности.
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Я болельщик Динамо, и терпеть не могу Зенит.
Но мне неприятно видеть это на официальном канале клуба!
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налицо подмена понятий, потому что если брать определение слова, данное в расшифровке, то понятие не соответствует действительности
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"Слово чушпан было в ходу у членов группировок из Казани. Так называли «чужих», людей, которые не имели никакого отношения к криминалу и не являлись членами ОПГ...Литературный синоним слова «чушпан»: ботаник"
Действительно, в Зените сплошь ботаники собрались - зачем-то какие-то чемпионаты по какому-то футболу по 5 раз подряд выигрывают, ну вот нет чтобы кого-нибудь зарезать или, там, тяжелыми наркотиками оптом торговать, то есть делом заняться.
Динамо, походу, совсем на жизнь "по понятиям" перешло, что неудивительно, поскольку МВД - это не более чем самая крупная ОПГ страны, победившая самодеятельных бандитов и полностью перенявшая их дела. Те же самые бандиты, только на службе у государства, только наличием погонов от простых бандитов и отличающиеся. Поэтому сотрудники МВД так легко переходят в бандиты, потому как после этого занимаются ровно тем же самым, чем и в МВД, только теперь в другой организации.
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Еще один "кологривый" актеришка.
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Про Зенит говорят везде, потому что он чемпион ВСЕГО!
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
Только ленивый не топчется по флагману нашего футбола
Нашего? Зенит из Рио-де-Жанейро....
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Обычный молодёжный фанатский сленг. Взрослые скажут зажравшиеся халявщики.
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
Только ленивый не топчется по флагману нашего футбола
Все по делу. Это и есть глас народа
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Ответ Иван Иванов
Это не факты, а дешевое натягивание. Первый абзац. Про силовиков согласен
А что именно там натягивание?
Текст про смысл слова "чушпан" я позаимствовал из рецензии кандидата филологических наук, журналиста Татьяна Маньщикова, ты не согласен с профессиональным филологом?
Или в Зените, по-твоему, играют бандиты и наркоторговцы? Так ты ошибся, такие есть только в Спартаке...
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Ответ .ru
Слово «чушпан»... человек, не состоящий в группировке тогда Зенит точно не чушпаны...
Комментарий удален модератором
Ответ PatrickShapka2
Епта, сериал просто показывают жизнь того времени в Казани, реализм, актёры, сценарий, все на достаточно высоком уровне. Можно сколько угодно спорить, но есть факт: сериал - топ, выполнен на качественном уровне.
Так я тебе и говорю: по всем пунктам это мимо.
А ты начинаешь с темы на тему скакать: то правду у него показали (на пальцах обосновал, что это не так), теперь вот начинаешь про ремесло. Ты не шаришь. Что такое режиссура не знаешь. Это не уровень. Фильм Вор Чухрая глянь, тоже чернуха, но сделана реально на крутом уровне
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Ответ PatrickShapka2
Сериал хороший, правду показывают, вот меня недавно пацан на улице спросил: "Ты чушпан?", а я ему говорю "Твой отчим?", ну поржали, прикольно, без обид Жалко, что некоторые сериал всерьёз воспринимают, автор просто показал правду того времени.
Хахаха.. еще один неполживый. Какую правду???
Там ни слова почему власть, силовики закрывали на это глаза. Ни слова про причастность власти к цеховикам и формированию криминала.. откуда собственно и этот казанский феномен
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Ответ Peter Parker
Я не реквизиторов или сценаристов. А про операторов и световиков
Ну и как там с мизансценами, и постановкой света??
Ты Бегущий по Лезвию Риддли Скотта смотрел? Глянь и сравни где это есть, а где этого нет ;)
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