«Зенит» – чушпаны? Честно, да». На канале «Динамо» появилось интервью актера Дудника из «Слова пацана»
Актер из «Слова пацана» считает «Зенит» «чушпанами».
Об этом актер Григорий Дудник, известный по роли школьника Искандера в сериале «Слово пацана», заявил в выпуске шоу «Флешка», выходящем на официальном ютуб-канале «Динамо».
«Зенит» – чушпаны?» – спросил Дудника оператор «Динамо ТВ». «Честно, да», – со смехом ответил актер, болеющий за «Локомотив».
Слово «чушпан» (человек, не состоящий в группировке; не уличный человек – Sports) стало вирусным после выхода сериала.
То есть по фактам у тебя возражений нет?
Ожидаемо.
Несомненно
Теперь, видимо, очередь Динамы сходить под себя после бойкой уморительной активности.
Но мне неприятно видеть это на официальном канале клуба!
Действительно, в Зените сплошь ботаники собрались - зачем-то какие-то чемпионаты по какому-то футболу по 5 раз подряд выигрывают, ну вот нет чтобы кого-нибудь зарезать или, там, тяжелыми наркотиками оптом торговать, то есть делом заняться.
Динамо, походу, совсем на жизнь "по понятиям" перешло, что неудивительно, поскольку МВД - это не более чем самая крупная ОПГ страны, победившая самодеятельных бандитов и полностью перенявшая их дела. Те же самые бандиты, только на службе у государства, только наличием погонов от простых бандитов и отличающиеся. Поэтому сотрудники МВД так легко переходят в бандиты, потому как после этого занимаются ровно тем же самым, чем и в МВД, только теперь в другой организации.
Текст про смысл слова "чушпан" я позаимствовал из рецензии кандидата филологических наук, журналиста Татьяна Маньщикова, ты не согласен с профессиональным филологом?
Или в Зените, по-твоему, играют бандиты и наркоторговцы? Так ты ошибся, такие есть только в Спартаке...
А ты начинаешь с темы на тему скакать: то правду у него показали (на пальцах обосновал, что это не так), теперь вот начинаешь про ремесло. Ты не шаришь. Что такое режиссура не знаешь. Это не уровень. Фильм Вор Чухрая глянь, тоже чернуха, но сделана реально на крутом уровне
Там ни слова почему власть, силовики закрывали на это глаза. Ни слова про причастность власти к цеховикам и формированию криминала.. откуда собственно и этот казанский феномен
Ты Бегущий по Лезвию Риддли Скотта смотрел? Глянь и сравни где это есть, а где этого нет ;)