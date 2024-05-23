«Зенит» – чушпаны? Честно, да». На канале «Динамо» появилось интервью актера Дудника из «Слова пацана»

Актер из «Слова пацана» считает «Зенит» «чушпанами».

Об этом актер Григорий Дудник, известный по роли школьника Искандера в сериале «Слово пацана», заявил в выпуске шоу «Флешка», выходящем на официальном ютуб-канале «Динамо».

« » – чушпаны?» – спросил Дудника оператор «Динамо ТВ». «Честно, да», – со смехом ответил актер, болеющий за «Локомотив».

Слово «чушпан» (человек, не состоящий в группировке; не уличный человек – Sports) стало вирусным после выхода сериала.